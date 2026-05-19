Хто дає гранти українським стартапам: названо 22 акселераційні програми

19.05.2026 16:50
Микола Деркач

Techosystem та Forbes Ukraine опублікували перше масштабне дослідження українських акселераторів. До нього увійшли 22 програми, які формують стартап-екосистему країни після початку повномасштабної війни

Автори проаналізували 78 когорт і 1 489 стартапів-випускників, а також заявили про понад $5 млн підтверджених інвестицій, залучених випускниками програм.

У дослідженні зазначається, що після 2022 року акселератори фактично стали головним структурованим інструментом підтримки стартапів ранніх стадій в Україні на тлі слабкого венчурного ринку.

До переліку увійшли такі програми:

  • 1991 Accelerator;
  • BGV Hardware Accelerator;
  • Challenger Accelerator;
  • Fozzy Venture Studio;
  • Forvis Mazars Xfactory Ukraine;
  • Greencubator (GCIP 2 Advanced Accelerator);
  • ID Accelerator;
  • IdeasLab;
  • Impact Business Accelerator;
  • ISE Corporate Accelerator;
  • KSE Startup Ecosystem;
  • MITS Accelerator;
  • Mission Possible;
  • Radar Tech;
  • ReaktorX;
  • Sikorsky Challenge Ukraine;
  • Startup Incubator Одеської Політехніки;
  • Startup Wise Guys;
  • Стартап Школа КНЕУ;
  • Tech StartUp School;
  • WinWin Deep Tech Accelerator;
  • YEP Accelerator.

Окремо автори звертають увагу на зміну структури ринку. Більшість програм в Україні працюють за non-equity моделлю — без отримання частки в стартапі. Такі акселератори фінансуються через гранти, корпоративні бюджети або державні програми та можуть підтримувати команди ще на стадії ідеї.

Водночас в екосистемі посилюється тренд на спеціалізацію. У дослідженні окремо виділяють defense tech, deep tech, hardware, climate tech та impact-напрями.

Серед ключових викликів для українських стартапів автори називають три фактори: залучення фінансування, вихід на міжнародні ринки та масштабування команд.

Дослідження планують зробити щорічним.

