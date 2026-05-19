Хто дає гранти українським стартапам: названо 22 акселераційні програми

Techosystem та Forbes Ukraine опублікували перше масштабне дослідження українських акселераторів. До нього увійшли 22 програми, які формують стартап-екосистему країни після початку повномасштабної війни

Автори проаналізували 78 когорт і 1 489 стартапів-випускників, а також заявили про понад $5 млн підтверджених інвестицій, залучених випускниками програм.

У дослідженні зазначається, що після 2022 року акселератори фактично стали головним структурованим інструментом підтримки стартапів ранніх стадій в Україні на тлі слабкого венчурного ринку.

До переліку увійшли такі програми:

1991 Accelerator;

BGV Hardware Accelerator;

Challenger Accelerator;

Fozzy Venture Studio;

Forvis Mazars Xfactory Ukraine;

Greencubator (GCIP 2 Advanced Accelerator);

ID Accelerator;

IdeasLab;

Impact Business Accelerator;

ISE Corporate Accelerator;

KSE Startup Ecosystem;

MITS Accelerator;

Mission Possible;

Radar Tech;

ReaktorX;

Sikorsky Challenge Ukraine;

Startup Incubator Одеської Політехніки;

Startup Wise Guys;

Стартап Школа КНЕУ;

Tech StartUp School;

WinWin Deep Tech Accelerator;

YEP Accelerator.

Окремо автори звертають увагу на зміну структури ринку. Більшість програм в Україні працюють за non-equity моделлю — без отримання частки в стартапі. Такі акселератори фінансуються через гранти, корпоративні бюджети або державні програми та можуть підтримувати команди ще на стадії ідеї.

Водночас в екосистемі посилюється тренд на спеціалізацію. У дослідженні окремо виділяють defense tech, deep tech, hardware, climate tech та impact-напрями.

Серед ключових викликів для українських стартапів автори називають три фактори: залучення фінансування, вихід на міжнародні ринки та масштабування команд.

Дослідження планують зробити щорічним.

