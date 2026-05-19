Хто дає гранти українським стартапам: названо 22 акселераційні програми

Techosystem та Forbes Ukraine опублікували перше масштабне дослідження українських акселераторів. До нього увійшли 22 програми, які формують стартап-екосистему країни після початку повномасштабної війни
Автори проаналізували 78 когорт і 1 489 стартапів-випускників, а також заявили про понад $5 млн підтверджених інвестицій, залучених випускниками програм.
У дослідженні зазначається, що після 2022 року акселератори фактично стали головним структурованим інструментом підтримки стартапів ранніх стадій в Україні на тлі слабкого венчурного ринку.
До переліку увійшли такі програми:
- 1991 Accelerator;
- BGV Hardware Accelerator;
- Challenger Accelerator;
- Fozzy Venture Studio;
- Forvis Mazars Xfactory Ukraine;
- Greencubator (GCIP 2 Advanced Accelerator);
- ID Accelerator;
- IdeasLab;
- Impact Business Accelerator;
- ISE Corporate Accelerator;
- KSE Startup Ecosystem;
- MITS Accelerator;
- Mission Possible;
- Radar Tech;
- ReaktorX;
- Sikorsky Challenge Ukraine;
- Startup Incubator Одеської Політехніки;
- Startup Wise Guys;
- Стартап Школа КНЕУ;
- Tech StartUp School;
- WinWin Deep Tech Accelerator;
- YEP Accelerator.
Окремо автори звертають увагу на зміну структури ринку. Більшість програм в Україні працюють за non-equity моделлю — без отримання частки в стартапі. Такі акселератори фінансуються через гранти, корпоративні бюджети або державні програми та можуть підтримувати команди ще на стадії ідеї.
Водночас в екосистемі посилюється тренд на спеціалізацію. У дослідженні окремо виділяють defense tech, deep tech, hardware, climate tech та impact-напрями.
Серед ключових викликів для українських стартапів автори називають три фактори: залучення фінансування, вихід на міжнародні ринки та масштабування команд.
Дослідження планують зробити щорічним.
