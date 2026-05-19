Чому не варто брати чек у банкоматі після зняття готівки

19.05.2026 17:30
Микола Деркач

Зняття готівки залишається важливою частиною фінансового життя, навіть попри домінування цифрових платежів. Банкоматами і надалі щодня користуються мільйони людей, однак одна, на перший погляд, незначна деталь може наражати користувачів на ризики — друкований чек

Фото: magnific.com

Дедалі більше банків звертають увагу на поширену, але ризиковану звичку — запитувати чек після кожного зняття грошей. Хоча це здається нешкідливою дією, фахівці з безпеки радять уникати цього.

Зазвичай після завершення транзакції банкомат пропонує надрукувати чек або відмовитися від нього. Багато користувачів автоматично обирають варіант «так», не замислюючись про можливі наслідки.

Проблема полягає в тому, що цей звичайний паперовий чек може містити конфіденційну інформацію про банківський рахунок. У ньому можуть бути вказані дані про доступний баланс або інші відомості, які в разі потрапляння до сторонніх осіб можуть бути використані для шахрайства.

Саме тому дедалі більше банків рекомендують відмовлятися від паперових чеків і перевіряти інформацію безпосередньо на екрані банкомата або через мобільні застосунки.

Навіть якщо чек необхідний, його слід зберігати дуже обережно, а після використання — повністю знищувати, щоб уникнути відновлення даних зловмисниками.

Рекомендації банків для безпечного користування банкоматами

Окрім відмови від чеків, експерти з банківської безпеки радять дотримуватися й інших важливих правил для захисту даних та коштів:

  • перевіряти банкомат перед використанням на наявність підозрілих пристроїв;
  • прикривати клавіатуру під час введення PIN-коду;
  • уникати допомоги від незнайомців, навіть якщо вони здаються доброзичливими;
  • якщо банкомат затримав картку — негайно звернутися до банку.

Ці прості заходи можуть суттєво знизити ризик шахрайства та допомогти захистити особисті банківські дані.

Невелика звичка, яка може захистити ваші гроші

У час, коли кіберзлочини стають дедалі складнішими, значення мають навіть найменші деталі. Відмова від чека в банкоматі — це не лише економія паперу, а й важливий крок для захисту фінансової інформації.

Фахівці наголошують, що безпека починається з простих звичок, а усвідомлення таких ризиків може стати різницею між вразливим і захищеним користувачем.

