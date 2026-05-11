Новий власник докапіталізує PINbank на ₴200 млн

Польський фінтех-стартап Zen.com, який нещодавно став новим власником PINbank, планує збільшити статутний капітал банку на понад 200 млн грн

Відповідне рішення акціонери ухвалили 11 травня, свідчать дані системи розкриття інформації SMIDA.

Йдеться про збільшення статутного капіталу банку на 200 000 012,10 грн шляхом додаткової емісії 13 605 443 простих іменних акцій номінальною вартістю 14,70 грн кожна.

Перед цим акціонери також затвердили ринкову вартість однієї акції банку на рівні 6 грн станом на 20 лютого 2026 року. Оцінку проводила компанія АКО ЕКСПЕРТ.

Нагадаємо, у квітні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив тимчасову адміністрацію в PINbank після продажу установи новому інвестору — фінтех-компанії UAB Zen.com.

Рішення ухвалили 17 квітня, а вже з 18 квітня банк офіційно повернувся під контроль нового власника. Одночасно припинилися повноваження тимчасової адміністрації та її керівниці Олени Павелко.

Продаж став частиною плану врегулювання неплатоспроможного банку. Після угоди Zen.com отримала повний контроль над установою та має відновити її фінансову стабільність.

Компанія зобов’язалася протягом місяця привести капітал та ліквідність банку у відповідність до вимог законодавства. Після цього Національний банк має провести перевірку, яка підтвердить відновлення платоспроможності банку. До завершення цього процесу в установі працюватиме куратор від ФГВФО.

Для клієнтів зміна власника формально не змінює умов обслуговування — усі договори залишаються чинними. Водночас на перехідний період діятимуть певні обмеження.

Також нагадаємо, що наприкінці березня польський фінтех-стартап zen.com став переможцем конкурсу з виведення PINbank з ринку. У відборі брали участь два претенденти: Асвіо банк та Zen.com. Перший планував придбати активи й зобов’язання установи, тоді як польська компанія запропонувала викуп усіх акцій банку. У підсумку саме Zen.com отримала контроль над 100% PINbank.

