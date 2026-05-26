Банки розширять фінансування оборонної галузі

26.05.2026 11:20
Ольга Деркач

23 українські банки, на які припадає понад 75% чистих активів банківської системи, підписали Меморандум про сприяння розширенню доступу до фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу. Ініціатором документа виступив Національний банк України

Меморандум має створити практичну рамку для масштабування кредитування оборонної галузі та передбачає різні моделі участі банків залежно від типу проєктів і позичальників. У НБУ зазначають, що документ спрямований на розширення фінансування виробництва зброї, боєприпасів, військової техніки та продукції подвійного призначення.

Підписання меморандуму означає, що банки визнають фінансування ОПК одним із пріоритетів своїх стратегій, продуктових напрямів та внутрішніх процесів.

Документ передбачає чотири основні моделі фінансування:

  • консорціумне або синдиковане кредитування великих проєктів;
  • пряме фінансування виробників зброї, боєприпасів та військової техніки;
  • фінансування продукції dual-use;
  • кредитування малого та середнього бізнесу в ОПК за відкритими контрактами.

Окремо банки домовилися застосовувати більш лояльний підхід до умов кредитування, щоб зробити фінансування доступнішим для підприємств галузі. Зокрема, йдеться про часткову відмову від вимог щодо «твердої застави».

Як забезпечення за кредитами можуть використовуватися предмет фінансування, товари в обороті, майнові права на дебіторську заборгованість, державні гарантії, гарантії міжнародних фінансових організацій та експортно-кредитних агентств, страхування або порука власника чи пов’язаної компанії.

У меморандумі також прописані очікування щодо дій державних органів та профільних установ, зокрема НБУ, Міноборони, Мінфіну, Агенції оборонних закупівель, Експортно-кредитного агентства та Національної установи розвитку. Очікується, що це допоможе швидше масштабувати фінансування сектору.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор уже працює над необхідними змінами та стандартизацією процесів.

«Очікувані кроки від Національного банку ми готові виконати і вже виконуємо: долучаємося до стандартизації документів для консорціумного кредитування, надаємо потрібні роз’яснення, калібруємо наші регуляторні вимоги, зокрема до оцінки кредитного ризику, — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний. — Фінансування ОПК динамічно зростає. За даними опитування, приріст наданих кредитів та гарантій у галузі за 2025 рік перевищив 60 млрд грн. І це лише початок».

Джерело: НБУ.

