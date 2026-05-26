Біткоїн ризикує впасти до $72 000 — аналітики

Біткоїн опинився під тиском після невдалої спроби закріпитися вище $82 тис. За останні дні криптовалюта втратила близько 6,5% від локального максимуму, а аналітики дедалі частіше попереджають про ризик падіння до $72 тис. На ринку посилюються ведмежі сигнали, тоді як попит на BTC опустився до найнижчих рівнів у 2026 році

Технічна картина свідчить про втрату висхідного імпульсу. Аналітики звертають увагу, що Біткоїн пробив вниз одразу кілька важливих індикаторів, зокрема 50-денну та 100-денну експоненціальні ковзні середні. Це вважається сигналом ослаблення ринку після тривалого відновлення.

Додатковий тиск створює й структура графіка. Від початку лютого BTC рухався у висхідному паралельному каналі, однак кожна спроба прориву верхньої межі завершувалася різким відкатом. У попередніх випадках ціна втрачала 11-14% та опускалася до нижньої межі каналу.

Якщо сценарій повториться, Біткоїн може впасти до району $72 тис., що приблизно на 7% нижче поточних значень.

Негативним сигналом також стало зниження індексу відносної сили (RSI), який опустився з майже перекуплених рівнів до нейтральної зони. Це свідчить про посилення низхідного імпульсу та ослаблення активності покупців.

Аналітики називають критично важливою зону підтримки між $75 тис. та $76 тис. Якщо BTC не зможе втриматися вище цих рівнів, ринок може швидко протестувати $74 тис. та $71 400. У гіршому випадку не виключається навіть повернення до мінімумів року біля $60 тис.

Окрему увагу ринок звертає на дані щодо попиту. За оцінками аналітиків CryptoQuant, так званий «очевидний попит» на Біткоїн впав приблизно до -147 тис. BTC — це найгірший показник із грудня 2025 року.

На думку експертів, це означає, що інтерес інвесторів до купівлі BTC продовжує слабшати. Без відновлення стабільного спотового попиту криптовалюті буде важко підтримувати довготривале зростання.

Ще одним тривожним фактором стали потоки BTC на біржі. Binance майже 10 днів поспіль фіксує чистий приплив Біткоїна. Зазвичай це сприймається як потенційний сигнал до продажу, адже інвестори часто переводять активи на біржі саме для фіксації прибутку або скорочення ризиків.

Попри це, частина аналітиків все ще допускає відновлення ринку. Зокрема, позитивним фактором може стати покращення глобальної макроекономічної ситуації або зниження геополітичної напруги. У такому випадку BTC може повернутися вище $80 тис. і відновити висхідний тренд.

Джерело: Cointelegraph.