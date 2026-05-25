Як виглядає помираюча зірка — фото

Астрономи оприлюднили вражаюче нове зображення зоряної системи, що перебуває на завершальному етапі свого існування. Об’єкт розташований приблизно за 1 500 світлових років від Землі та виглядає як сяюча газова хмара, схожа на гігантську кришталеву кулю, що дрейфує у глибокому космосі

Знімок зробив телескоп Gemini North, розташований на вершині Маунакеа — найвищої гори Гаваїв. Його оприлюднила Національна наукова фундація США через лабораторію NOIRLab.

Об’єкт офіційно має назву NGC 1514, однак його часто називають Туманністю Кришталева куля через молочно-білу сферичну форму. Вчені зазначають, що зображення дає детальний погляд на фінальні етапи життєвого циклу зірки — процес, який завершився задовго до того, як світло дісталося Землі.

За даними PHYS.ORG, Туманність Кришталева куля вперше відкрив у 1790 році німецько-британський астроном Вільям Гершель. Вона розташована у сузір’ї Тельця поблизу межі із сузір’ям Персея та належить до класу об’єктів, відомих як планетарні туманності.

Термін «планетарна туманність» Гершель запровадив у XVIII столітті після спостережень округлих форм цих об’єктів, які в ранні телескопи нагадували планети. Сьогодні науковці знають, що такі туманності не мають жодного зв’язку з планетами. Вони утворюються, коли зорі малої або середньої маси наприкінці свого існування викидають зовнішні шари.

Газ, який вивільняється із зорі, що помирає, поступово розширюється та формує величезні сяючі хмари у космосі. У випадку NGC 1514 оголене ядро зорі нагріває навколишній газ до температури близько 15 000 кельвінів, створюючи характерне світіння.

Бінарна система, не схожа на інші планетарні туманності

У центрі Туманності Кришталева куля розташована подвійна зоряна система, де дві зорі обертаються одна навколо одної.

Дослідники вважають, що одна з них, яка колись була більшою за Сонце, скинула свої зовнішні шари, наблизившись до завершення життєвого циклу. На відміну від багатьох планетарних туманностей із плавною та симетричною структурою, NGC 1514 вирізняється нерівномірними та багатошаровими газовими оболонками. Вчені припускають, що незвична форма виникла через взаємодію двох центральних зірок.

Зображення отримали за допомогою спектрографа Gemini Multi-Object Spectrograph, встановленого на 8,1-метровому телескопі Gemini North. Спостереження проводили торік, а кольорове зображення завершили лише нещодавно.

Величезна відстань до туманності також означає, що астрономи фактично дивляться у минуле. Оскільки NGC 1514 розташована приблизно за 1 500 світлових років від Землі, світло, зафіксоване на знімку, розпочало свою подорож близько 1 500 років тому.

Один світловий рік дорівнює майже 6 трлн миль, що підкреслює колосальні масштаби Всесвіту та величезні відстані, з якими працює сучасна астрономія.

За матеріалами wionews.com.