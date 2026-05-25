3 фактори, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

Короткий, але насичений тиждень очікує на економічному календарі США: ринки чекають нових інфляційних звітів і водночас стежать за розвитком подій на Близькому Сході

За останню добу крипторинок залишався переважно без змін, однак на вихідних отримав імпульс після того, як президент США Дональд Трамп натякнув, що «значною мірою узгоджена» угода з Іраном уже близька.

«Схоже, також досягнуто подальшого прогресу щодо продовження 60-денного перемир’я у війні з Іраном», — зазначили аналітики The Kobeissi Letter.

Цього тижня вийдуть ключові інфляційні звіти, які можуть посилити тиск на економіку та Федеральну резервну систему.

Економічні події 25-29 травня

У понеділок, 25 травня, американські ринки закриті через День пам’яті, однак ф’ючерси на акції та крипторинок можуть демонструвати рухи на тлі реакції інвесторів на можливі домовленості між США та Іраном.

У своїй останній заяві Трамп традиційно уникав конкретики.

«Якщо я укладу угоду з Іраном, це буде хороша та правильна угода», — сказав він, фактично спростувавши заяви неділі про те, що домовленість майже фіналізована.

За даними Axios, у Білому домі більше не очікують оголошення угоди з Іраном і вважають, що переговори можуть тривати «ще кілька днів».

У вівторок, 26 травня, стартує блок макроекономічних даних: опублікують травневий індекс споживчої довіри, який має відобразити прискорення інфляції.

Головним днем стане четвер, 28 травня, — тоді вийдуть індекс цін витрат на особисте споживання (PCE) за квітень та дані щодо ВВП США за перший квартал.

«Загальний рівень витрат зросте через подорожчання бензину, але в інших секторах, ймовірно, спостерігатиметься слабкість», — зазначив економіст ING Джеймс Найтлі.

Він додав, що дані PCE «майже не допоможуть знизити занепокоєння щодо інфляції в умовах, коли витрати на перевезення суттєво зростають через подорожчання пального».

Також цього тижня очікуються дані щодо продажів нового житла за квітень та щотижнева статистика звернень по допомогу з безробіття. Водночас головна увага ринків буде прикута до президента США та потенційної угоди з Іраном.

Ситуація на крипторинку

Загальна капіталізація крипторинку за останню добу майже не змінилася, хоча Біткоїн та інші криптовалюти швидко відіграли падіння суботи.

Пізно ввечері в неділю BTC опускався до $76 000, однак швидко відновився та знову закріпився вище $77 000. Найближчий тижневий рівень опору зараз розташований у зоні $78 000 — його можуть пробити, якщо цього тижня з’являться позитивні новини щодо угоди.

Ethereum продовжує слабшати: у понеділок вранці актив опустився нижче $2 100.

Альткоїни загалом залишаються у боковику, хоча Hyperliquid, Zcash та Monero показали незначне зростання.

Джерело: CryptoPotato.