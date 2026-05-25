3 фактори, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

25.05.2026 14:10
Ольга Деркач

Короткий, але насичений тиждень очікує на економічному календарі США: ринки чекають нових інфляційних звітів і водночас стежать за розвитком подій на Близькому Сході

Фото: freepik.com

За останню добу крипторинок залишався переважно без змін, однак на вихідних отримав імпульс після того, як президент США Дональд Трамп натякнув, що «значною мірою узгоджена» угода з Іраном уже близька.

«Схоже, також досягнуто подальшого прогресу щодо продовження 60-денного перемир’я у війні з Іраном», — зазначили аналітики The Kobeissi Letter.

Цього тижня вийдуть ключові інфляційні звіти, які можуть посилити тиск на економіку та Федеральну резервну систему.

Економічні події 25-29 травня

У понеділок, 25 травня, американські ринки закриті через День пам’яті, однак ф’ючерси на акції та крипторинок можуть демонструвати рухи на тлі реакції інвесторів на можливі домовленості між США та Іраном.

У своїй останній заяві Трамп традиційно уникав конкретики.

«Якщо я укладу угоду з Іраном, це буде хороша та правильна угода», — сказав він, фактично спростувавши заяви неділі про те, що домовленість майже фіналізована.

За даними Axios, у Білому домі більше не очікують оголошення угоди з Іраном і вважають, що переговори можуть тривати «ще кілька днів».

У вівторок, 26 травня, стартує блок макроекономічних даних: опублікують травневий індекс споживчої довіри, який має відобразити прискорення інфляції.

Головним днем стане четвер, 28 травня, — тоді вийдуть індекс цін витрат на особисте споживання (PCE) за квітень та дані щодо ВВП США за перший квартал.

«Загальний рівень витрат зросте через подорожчання бензину, але в інших секторах, ймовірно, спостерігатиметься слабкість», — зазначив економіст ING Джеймс Найтлі.

Він додав, що дані PCE «майже не допоможуть знизити занепокоєння щодо інфляції в умовах, коли витрати на перевезення суттєво зростають через подорожчання пального».

Також цього тижня очікуються дані щодо продажів нового житла за квітень та щотижнева статистика звернень по допомогу з безробіття. Водночас головна увага ринків буде прикута до президента США та потенційної угоди з Іраном.

Ситуація на крипторинку

Загальна капіталізація крипторинку за останню добу майже не змінилася, хоча Біткоїн та інші криптовалюти швидко відіграли падіння суботи.

Пізно ввечері в неділю BTC опускався до $76 000, однак швидко відновився та знову закріпився вище $77 000. Найближчий тижневий рівень опору зараз розташований у зоні $78 000 — його можуть пробити, якщо цього тижня з’являться позитивні новини щодо угоди.

Ethereum продовжує слабшати: у понеділок вранці актив опустився нижче $2 100.

Альткоїни загалом залишаються у боковику, хоча Hyperliquid, Zcash та Monero показали незначне зростання.

Джерело: CryptoPotato.

