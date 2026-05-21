Трейдер заробив майже $1 млн на одній ставці

Трейдер ринку криптовалютних прогнозів заробив мільйони доларів завдяки агресивним ставкам на спорт у Polymarket

Однією з найуспішніших угод стала ставка на фінал Кубка Англії між Manchester City та Chelsea, який відбувся 16 травня. Інвестор із адресою «0x949» заробив майже $1 млн, правильно спрогнозувавши перемогу Manchester City, свідчать дані Arkham Intelligence.

Трейдер придбав акції «Yes» на перемогу Manchester City приблизно на $1,10 млн за середньою ціною 53,3 цента. Після перемоги команди позицію продали приблизно за $2,06 млн, що принесло близько $963 250 прибутку лише з цієї ставки.

Водночас трейдер став одним із найбільших переможців у серії ставок за останній місяць, завдяки чому загальний прибуток гаманця перевищив $4,2 млн. Дані блокчейну показують, що акаунт із позначкою «Polymarket Proxy Wallet» здійснив понад 4 300 прогнозних угод з моменту створення у квітні 2026 року.

Основний прибуток трейдер отримав саме на спортивних ринках прогнозів, а футбольні ставки забезпечили кілька найбільших виграшів.

Серед інших успішних позицій були ставки на AS Monaco, Liverpool, Wolverhampton Wanderers та RC Strasbourg. Деякі окремі угоди приносили від $500 тис. до $800 тис. прибутку.

Втрати трейдера

Попри значні заробітки, гаманець також зафіксував великі збитки. Невдала ставка на матч Stuttgart проти Bayer Leverkusen призвела до втрати понад $727 тис., а ще одна позиція на матч Barcelona проти Real Madrid принесла понад $680 тис. збитків.

Загальний обсяг торгів через гаманець перевищив $39 млн, а відсоток успішних прогнозів становив 50,6%.

Остання активність показує, що трейдер продовжує активно робити футбольні ставки у Polymarket, зокрема відкрив нові позиції, пов’язані з Aston Villa.

Сплеск гучних прибутків у криптотрейдингу збігся з історією іншого блокчейн-інвестора. Той трейдер перетворив скромну інвестицію в Ethereum на статки.

Ранній власник Ethereum зміг перетворити активи, які у 2015 році коштували близько $120, майже на $900 тис., утримуючи 400 ETH протягом майже 11 років.

Гаманець перевів 350 ETH вартістю близько $789 600 на біржу Bitstamp, а решту 50 ETH приблизною вартістю $112 750 — на новий гаманець. Трейдер пережив кілька ведмежих циклів крипторинку та не продавав актив навіть тоді, коли Ethereum оновлював історичні максимуми у 2021 та 2025 роках.

Джерело: Finbold.