НБУ оштрафував фінкомпанію: за що

21.05.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до двох фінансових компаній — ФК «Фалькон» та ФК «Фінвей» — через порушення вимог законодавства у сфері фінансових послуг та пруденційних нормативів

Про це повідомив регулятор за підсумками рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, ухваленого 18 травня 2026 року.

До ТОВ ФК «Фалькон» НБУ застосував одразу два заходи впливу — штраф та письмове застереження. Компанію оштрафували на 181 587 грн за порушення вимог Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг.

Йдеться про недотримання пункту 16 розділу III відповідного положення, затвердженого постановою правління НБУ №162 від 14 грудня 2023 року.

Компанія має сплатити штраф протягом одного місяця після набрання рішенням чинності. Також до 9 червня 2026 року ФК «Фалькон» повинна усунути виявлені порушення та недоліки, зазначені у письмовому застереженні.

Окремо Нацбанк застосував заходи впливу до ТОВ ФК «Фінвей». Регулятор зобов’язав компанію усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства України.

Причиною стало порушення пруденційної вимоги щодо достатності власного капіталу. За даними НБУ, невідповідність нормативам була зафіксована станом на 1 лютого та 1 березня 2026 року.

Йдеться про порушення вимог підпункту 4 пункту 12 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою правління НБУ №192 від 27 грудня 2023 року.

ФК «Фінвей» має усунути порушення та привести показники діяльності у відповідність до вимог регулятора до 1 липня 2026 року.

У Нацбанку нагадали, що відповідно до закону «Про Національний банк України» адміністративні акти регулятора набирають чинності з моменту доведення їх до відома установи. Це відбувається через поштове або електронне повідомлення компанії.

Джерело: НБУ.

