Нова пошта планує закрити свій старий застосунок

Микола Деркач

До кінця 2026 року Нова пошта повністю відключить старий мобільний застосунок, яким досі користуються близько 6 млн українців. Попри запуск нової версії ще у 2022 році, частина клієнтів продовжує використовувати обидві програми одночасно

Про це пише Межа з посиланням на Forbes.

Перший мобільний застосунок Нова пошта представила ще у 2012 році. За цей час він зібрав понад 10 млн завантажень на Android та iOS. Наразі сервісом регулярно користуються близько 6 млн людей, а ще приблизно 700 тис. паралельно мають і нову версію.

Оновлений застосунок компанія спочатку створювала для міжнародних доставок. У Європі Нова пошта працює на інших бекових системах, тому інтегрувати старий сервіс було складніше, ніж розробити новий продукт з нуля. Згодом новий застосунок почав виконувати роль основної української версії.

На розробку компанія витратила $1,7 млн. Проєкт став найбільшим для Nova Digital — IT-підрозділу групи Nova. За два роки новий застосунок отримав 5 млн завантажень на Android, з яких 4,5 млн — активні користувачі. Статистику щодо iOS у компанії не розкривають.

Попри те, що старий застосунок уже два роки не отримує оновлень, він все ще зберігає багатомільйонну аудиторію. Частина нових функцій, зокрема мультиномер, доступна лише у новій версії. До кінця року Нова пошта планує завершити синхронізацію сервісів та остаточно закрити попередній застосунок.

Раніше ми також писали, що Нацбанк України застосував до ТОВ «НоваПей» заходи впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів.

Нагадаємо, що поштово-логістична група Nova вивчає можливість придбання одного або кількох банків, щоб зміцнити позиції своєї фінансової структури NovaPay.

