Нова пошта додала нову функцію у застосунок

Нова пошта оголосила про інтеграцію нової функції у своєму мобільному застосунку — мультиномер. Вона дозволяє користувачам додавати кілька телефонних номерів до одного акаунта та швидко перемикатися між ними

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram.

Функція стане у пригоді тим, хто користується різними номерами — наприклад, особистим, робочим або іноземним. Усі номери можна об’єднати в одному акаунті без необхідності виходити з нього чи використовувати додаткові пристрої.

У межах нової функції користувачі можуть перемикатися між номерами одним дотиком, окремо відстежувати відправлення для кожного з них та отримувати сповіщення про статус посилок.

У застосунку також з’явився індикатор активних відправлень: поруч із номером відображається червона вантажівка, яка сигналізує, що на користувача вже очікує посилка.

Щоб скористатися новою функцією, необхідно оновити застосунок Нової пошти до версії 4.3.3 у App Store або Google Play.

Нагадаємо, що верифікувати Starlink тепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти. Мета — забезпечити прозорий облік терміналів супутникового зв’язку під час війни, відрізняти українські пристрої від ворожих та блокувати обладнання, яке можуть використовувати окупанти. Кожен підтверджений термінал потрапляє до білого списку й працює без обмежень. Неверифіковані пристрої не активуватимуть, щоб унеможливити використання супутникового зв’язку у ворожих безпілотниках.

Раніше ми писали, скільки заробила Нова пошта у 2025. У 2025 році група компаній Nova Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова здійснила 522 млн доставок, з них 29 млн — міжнародних (+10% до 2024 року). Зазначається, що у 2025-му році Nova збільшила виторг на 21% — до 54+ млрд грн. Прибуток — 2,6 млрд грн.

Крім того, Нова пошта закрила дев’ять відділень у Польщі. У 2025 році Нова пошта припинила роботу шести відділень у Польщі. Ще три точки обслуговування були закриті раніше — у 2023–2024 роках.

