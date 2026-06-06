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Google виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій

06.06.2026 13:00
Ольга Деркач

Технологічний гігант Alphabet (NASDAQ: GOOGL) має виплатити наступні квартальні дивіденди приблизно через 10 днів — 15 червня. Дата відсікання права на дивіденди (ex-dividend date) припадає на понеділок, 8 червня

Google виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій

Фото: unsplash.com

Інвестори, які придбають акції GOOGL або GOOG до цієї дати, отримають по $0,22 на кожну акцію. Річна дивідендна дохідність становить близько 0,24%.

Таким чином, власник 100 акцій Alphabet отримає виплату в розмірі $22. За поточної ціни акцій Google на рівні $368,25 такий пакет коштує близько $36 825. За рік інвестор із 100 акціями може розраховувати на $88 дивідендних виплат.

Динаміка акцій Google у 2026 році

Великі технологічні компанії традиційно пропонують відносно низьку дивідендну дохідність, оскільки роблять ставку на зростання бізнесу. У випадку Google ця стратегія довгий час виправдовувала себе: за останні п’ять років акції компанії подорожчали більш ніж на 200%, а за останні 12 місяців — більш ніж на 120%.

Втім, у 2026 році ситуація виглядає менш вражаюче. Хоча акції GOOGL залишаються в плюсі з початку року, їхня вартість зросла на 17,65% — із $313 до $368,25. Це лише трохи перевищує результат індексу S&P 500, який за той самий період додав 10,58%.

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У найближчі місяці інвестиційна привабливість акцій може дещо знизитися. На початку червня Alphabet оголосила про залучення $80 млрд через додаткове розміщення акцій. Це рішення викликало дискусії щодо довгострокової стійкості масштабних інвестицій компанії у сферу штучного інтелекту (AI) та вже спричинило корекцію акцій приблизно на 3% за тиждень.

Попри це, акції Google, ймовірно, залишаються привабливими для довгострокових інвесторів. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B), інвестиційна компанія Воррена Баффета, відома своєю орієнтацією на вартісні активи, погодилася взяти участь у залученні капіталу, інвестувавши $10 млрд. Це свідчить про те, що останні рішення Alphabet не похитнули довіру інвесторів, яка стала підставою для відкриття Berkshire Hathaway позиції в GOOGL ще у 2025 році.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: GoogleІнвестиціїСвітНовини
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