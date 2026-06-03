Прогноз Кійосакі не справдився: що сталося з фондовим ринком США

Станом на вечір 1 червня 2025 року базовий фондовий індекс S&P 500 майже не змінився від початку року. Тоді відомий автор та інвестор Роберт Кійосакі заявив, що його наступним рухом стане обвал

У дописі на платформі X, опублікованому того дня, автор книги «Багатий тато, бідний тато» виступив із різким попередженням. Він заявив, що влітку 2025 року станеться «найбільший крах в історії», який, за його словами, він передбачив ще десять років тому в іншій книзі.

Водночас Кійосакі прогнозував, що мільйони людей втратять свої статки через нібито неминучий обвал фондового та боргового ринків.

Як поводився фондовий ринок США після прогнозу Кійосакі про літній крах

Реальність виявилася іншою. Протягом наступних літніх місяців 2025 року індекс S&P 500 зріс на 12,77% — з 5 935 пунктів 2 червня, у перший торговий день після допису в X, до 6 693 пунктів 22 вересня, в останній астрономічний день літа.

За підсумками всього 2025 року базовий індекс додав 16,39%, а позитивна динаміка продовжилася й у 2026 році.

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Зокрема, від початку 2026 року S&P 500 зріс на 10,81%. Загалом від моменту прогнозу Роберта Кійосакі в червні 2025 року індекс піднявся на 28,03% — з 5 935 до 7 599 пунктів.

Як змінилися у ціні активи, яким віддає перевагу Роберт Кійосакі

Водночас результати активів, які автор «Багатого тата» неодноразово називав кращими інвестиціями, виявилися неоднозначними.

Біткоїн — криптовалюта, яку Кійосакі згадує найчастіше, — подешевшав на 33,84%, зі $104 914 до $69 409. Ethereum втратив 22,14%, опустившись із $2 538,97 до $1 976,88.

На ринку сировинних товарів ситуація була сприятливішою для прогнозів автора. Золото, яке Роберт Кійосакі раніше називав «грошима Бога», подорожчало на 37,11% — з $3 381,87 до $4 530,48 за унцію. Срібло, ще один його улюблений дорогоцінний метал, показало не менш вражаючий результат, злетівши на 119,91% — із $34,76 до $76,44.

Тим часом «фальшиві гроші», як Кійосакі часто називає американський долар, подешевшали на 0,30%, якщо судити за динамікою індексу долара США (DXY) за останні 12 місяців.

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Джерело: Finbold.