Кійосакі озвучив інвестиційну стратегію на 2026 рік на тлі прискорення інфляції

Інвестор та автор Роберт Кійосакі знову озвучив свою інвестиційну стратегію на 2026 рік на тлі прискорення інфляції, закликавши інвесторів зосередитися на альтернативних засобах збереження вартості

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» наголосив на важливості накопичення таких активів, як золото, срібло та Біткоїн, а також на постійному підвищенні рівня фінансової освіти, щоб краще орієнтуватися в умовах зростаючої економічної невизначеності.

Його оцінка базується на довготривалих структурних змінах, які, за його словами, зараз повністю проявляються.

Кійосакі пов’язав нинішній інфляційний тиск із переходом долара США у 1974 році до системи, прив’язаної до нафти, зазначивши, що залежність від енергоресурсів сприяла загостренню геополітичної напруги та зростанню цін на енергію.

На його думку, ці фактори вже впливають на загальне подорожчання, особливо у сегментах продуктів харчування та пального, що може ще більше підштовхнути інфляцію у 2026 році.

«Сьогодні, у 2026 році, світ стоїть на межі світової війни через нафту. Інфляція стрімко зростає.<…> Я й надалі рекомендую зберігати справжні гроші… золото, срібло та Біткоїн… і продовжувати інвестувати у власну фінансову освіту», — зазначив Кійосакі.

Водночас річний рівень інфляції у США за 12 місяців до лютого 2026 року становить 2,4%. Показник залишився незмінним порівняно з січнем і є найнижчим із травня 2025 року.

Базова інфляція, яка не враховує ціни на їжу та енергоносії, також залишилася стабільною на рівні 2,5% у річному вимірі. У місячному вимірі індекс споживчих цін зріс на 0,3% у лютому 2026 року проти 0,2% у січні.

Історичний вплив на інвестиційний ландшафт 2026 року

Інвестор також звернув увагу на довгострокові наслідки Закону про забезпечення пенсійних доходів працівників, який змінив пенсійну систему, перевівши працівників від гарантованих пенсій до накопичувальних планів, таких як 401(k) та IRA.

На його думку, ця трансформація залишила мільйони пенсіонерів більш вразливими до фінансової нестабільності, особливо в умовах зростаючого навантаження на державні системи підтримки.

Кійосакі також попередив, що ці ризики посилюються на тлі рекордного рівня глобального боргу, причому США залишаються серед країн з найбільшим боргом.

Поєднання зростання інфляції, боргового навантаження та ослаблення пенсійних систем, за його словами, може призвести до масштабних фінансових проблем, особливо серед людей старшого віку.

Варто зазначити, що Кійосакі неодноразово попереджав про стан світової економіки, вказуючи на такі чинники, як нерозв’язані проблеми після фінансової кризи 2008 року, глобальний борг, зростання інфляції та напруженість навколо нафти.

У лютому він заявив про наближення великого ринкового обвалу, назвавши його серйозним ударом для непідготовлених інвесторів, але водночас значною можливістю для тих, хто дотримується його стратегії.

Зокрема, він підкреслив намір накопичувати більше Біткоїна під час падіння ціни, зазначивши його обмежену пропозицію як ключову перевагу.

Загалом Кійосакі дотримується позиції, що інвесторам варто уникати активів, які значною мірою залежать від грошової емісії, зокрема фіатних валют та традиційних фінансових інструментів.

Джерело: Finbold.