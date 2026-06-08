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Аналітик попередив про ризик глибокої корекції S&P 500

08.06.2026 15:30
Ольга Деркач

Експерт із трейдингу попередив, що індекс S&P 500 може зіткнутися з глибшою корекцією після пробиття кількох важливих технічних рівнів підтримки, що підвищує ризик подальшого падіння в найближчі тижні

Аналітик попередив про ризик глибокої корекції S&P 500

Фото: pexels.com

Песимістичний прогноз з’явився на тлі подальшого ослаблення базового фондового індексу в умовах широкомасштабного розпродажу на ринку. За підсумками торгів 5 червня S&P 500 закрився на рівні 7 383 пунктів, втративши 2,6% за день.

Згідно з аналізом TradingView, опублікованим аналітиком TradingShot, ведмежий сценарій пов’язаний із тим, що S&P 500 під час однієї торгової сесії опустився нижче 100-періодної та 200-періодної ковзних середніх на чотиригодинному графіку.

Це стало першим випадком із початку квітня, коли індекс одночасно пробив обидва середньострокові індикатори тренду, що свідчить про помітне погіршення ринкового імпульсу.

Падінню передувала невдала спроба закріпитися вище 50-періодної ковзної середньої на чотиригодинному графіку, яка змінила свою роль із підтримки на опір. Відмова від цього рівня посилила тиск продавців і спрямувала індекс до ключової зони підтримки поблизу 7 340 пунктів.

Ключова зона підтримки S&P 500

За словами TradingShot, рівень 7 340 наразі є найважливішою підтримкою для S&P 500. Впевнене пробиття цієї позначки вниз підтвердить початок сильнішої корекційної фази та стане сигналом до продовження ведмежого тренду. У такому разі наступною ціллю може стати денна 50-періодна ковзна середня поблизу 7 220 пунктів.

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Аналітик зазначив, що нещодавно S&P 500 піднімався вище 7 600 пунктів, після чого перейшов до різкого відкату. Це падіння нівелювало значну частину попереднього зростання та порушило послідовність вищих мінімумів, яка підтримувала ралі протягом квітня та травня.

Попри ведмежі сигнали, індекс може продемонструвати короткострокове відновлення після того, як індекс відносної сили (RSI) на чотиригодинному графіку опустився нижче 30 пунктів. Це вперше з 29 березня, коли індикатор увійшов у зону перепроданості. Подібні умови часто провокують технічні відскоки, під час яких S&P 500 може повторно протестувати 100-періодну ковзну середню як рівень опору.

Втім, якщо тиск продавців збережеться й індекс опуститься нижче 7 340 пунктів, наступною ціллю залишатиметься денна 50-періодна ковзна середня біля 7 220 пунктів.

Подальше погіршення ситуації може призвести до зниження до денної 100-періодної ковзної середньої на рівні близько 7 015 пунктів. Історично цей рівень неодноразово виступав важливою підтримкою під час довгострокових бичачих ринків.

Навіть у разі падіння до 7 015 пунктів S&P 500 залишатиметься вище 50% рівня корекції Фібоначчі від квітнево-травневого ралі, що свідчитиме про збереження ширшого висхідного тренду попри глибшу корекцію.

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Джерело: Finbold.

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