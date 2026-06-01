Скільки заробляє та отримує інвестицій глобальний фінтех-ринок

Після кількох років скорочень і невизначеності світовий фінтех-сектор повернувся до стрімкого зростання. Компанії демонструють рекордну прибутковість, залучають мільярди доларів інвестицій та дедалі активніше використовують ШІ для підвищення ефективності. Що стоїть за новим підйомом галузі — розбираємо у матеріалі

Світовий фінтех-сектор виходить із непростого періоду скорочень і трансформації, демонструючи новий рівень зрілості. Ейфорію перших років бурхливого зростання змінив більш дисциплінований підхід до ведення бізнесу, що призвів до різкого зростання прибутковості та доходів компаній.

Найбільші фінтех-компанії світу сьогодні є прибутковішими, ніж будь-коли раніше. У 2025 році 74% найбільших публічних гравців сектору працювали з прибутком, а середня EBITDA-маржа зросла на 4 відсоткові пункти — до 20%.

Обсяг інвестицій у вигляді акціонерного капіталу досяг $58 млрд, що на 53% більше порівняно з попереднім роком. Водночас сукупні доходи світового фінтех-ринку перевищили $500 млрд, збільшившись на 22% — більш ніж у чотири рази швидше, ніж у традиційних фінансових установ.

Такі висновки містяться у дослідженні Global Fintech Report 2026: From Recovery to Resurgence — четвертому щорічному звіті, підготовленому Boston Consulting Group (BCG) спільно з FT Partners.

Наразі фінтех забезпечує близько 4% світового ринку доходів фінансових послуг. Автори звіту наголошують, що відновлення галузі відбулося не завдяки дешевому капіталу чи спекулятивному оптимізму, а насамперед завдяки покращенню операційних показників компаній.

Читайте також: ШІ може автоматизувати до половини роботи у фінансовому секторі

«Фінтех не просто оговтався після років перезавантаження — галузь вийшла з цього періоду значно зрілішою, ніж раніше, — зазначив Індерпріт Батра, керівний директор, старший партнер і глобальний керівник напрямку Payments & Fintech у BCG та співавтор звіту. — Компанії, які сьогодні задають тон ринку, є прибутковими, дисциплінованими та серйозно підходять до розширення продуктових лінійок і виходу на нові ринки. Тепер головне питання полягає в тому, наскільки сильно вони зможуть змінити сферу фінансових послуг».

Зростання зрілості сектору забезпечили зміни в регуляторному середовищі, активізація угод зі злиття та поглинання (M&A), а також розширення необанків. Останнім часом додатковим драйвером розвитку стали швидкі досягнення у сфері штучного інтелекту (AI), які відкривають нові можливості для скорочення витрат і підвищення продуктивності.

«На ринку формується чіткий розрив між фінтех-компаніями, які зробили AI фундаментальною частиною свого бізнесу — інтегрувавши його у фінанси, бухгалтерію, клієнтський сервіс, боротьбу з шахрайством та інші функції, — і тими, хто використовує його лише для допомоги в програмуванні або окремих робочих процесах, — сказав Стів Маклафлін, CEO та керівний партнер FT Partners, а також співавтор звіту. — Великі компанії вкладають значні кошти в AI, але сам по собі капітал не гарантує проривних результатів. Вирішальну роль відіграють управління, інженерні таланти та готовність перебудовувати організацію. Саме це визначить переможців найближчих років».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Brave CFO Gathering 2026 відкриває сезон XXIV Ukrainian CFO Forum: AI, капітал, ERP-трансформація та нова роль CFO

Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим

За матеріалами finextra.com.