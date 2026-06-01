НБУ оновить вимоги до платоспроможності страховиків

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховиків. Ініціатива спрямована на приведення чинних правил у відповідність до оновленого законодавства у сфері ринків капіталу та нормативних актів самого регулятора

Як повідомили в НБУ, проєкт передбачає внесення змін до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика. Необхідність оновлення документа пов’язана з потребою узгодити його норми з чинним законодавством України, яке регулює функціонування ринків капіталу.

Крім того, документ має врахувати вимоги Національного банку щодо порядку розрахунку технічних резервів страховиків. Саме технічні резерви є одним із ключових елементів фінансової стійкості страхових компаній, оскільки формуються для виконання майбутніх зобов’язань перед клієнтами.

Також проєктом пропонується скасувати одну з перехідних норм, яка стосується визначення активів страховика в банках у складі прийнятних активів. Наразі на це впливає дотримання банками пруденційних нормативів, однак НБУ пропонує відмовитися від такого підходу.

У Нацбанку пояснюють, що відповідна зміна пов’язана з оновленням вимог щодо застосування заходів впливу до банків у період дії воєнного стану. Йдеться про зміни, затверджені постановою Правління НБУ від 2 липня 2025 року № 72, якою було внесено корективи до постанови від 25 лютого 2022 року № 23.

Регулятор уже оприлюднив пакет документів для обговорення, до якого входять сам проєкт змін, порівняльна таблиця та аналіз його впливу.

Національний банк закликає учасників ринку, профільні об’єднання та інших зацікавлених осіб долучитися до обговорення документа. Зауваження та пропозиції до проєкту прийматимуться до 12 червня 2026 року за встановленою формою.

Після завершення громадського обговорення та опрацювання отриманих пропозицій НБУ визначатиметься щодо подальшого ухвалення змін до нормативної бази, яка регулює діяльність страхових компаній в Україні.

Джерело: НБУ.