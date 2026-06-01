3 фактори, які можуть вплинути на ціну Біткоїна цього тижня

01.06.2026 11:00
Ольга Деркач

Попереду насичений тиждень із публікацією даних щодо ринку праці США, тоді як крипторинок продовжує охолоджуватися на тлі посилення макроекономічних ризиків

Протягом вихідних криптовалютний ринок залишався майже без змін після значних втрат минулого тижня. Біткоїн та Ethereum залишаються під тиском, а очевидних драйверів для швидкого відновлення наразі немає.

Водночас цього тижня інвестори очікують нових даних щодо американського ринку праці, а також оновлених показників виробничої та сервісної активності.

«Ми також очікуємо додаткових подробиць щодо потенційної угоди між США та Іраном, переговори щодо якої, схоже, знову затягуються», — зазначили аналітики Kobeissi Letter.

Економічні події 1-5 червня

У понеділок (1 червня) буде опублікований індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing PMI) за травень, який покаже поточний стан американської промисловості.

У вівторок (2 червня) вийдуть дані JOLTS щодо відкритих вакансій за квітень, а в середу — індекс ділової активності у сфері послуг (ISM Non-Manufacturing PMI) за травень.

У четвер (4 червня) інвестори отримають дані щодо первинних заявок на допомогу з безробіття, а в п’ятницю буде оприлюднений ключовий звіт про зайнятість у США за травень.

Показники ринку праці перебувають під особливою увагою, оскільки зайнятість є одним із двох основних орієнтирів Федеральної резервної системи США під час ухвалення рішень щодо монетарної політики. Наразі картина залишається неоднозначною: у квітні та травні кількість нових робочих місць перевищила очікування, однак думки експертів розходяться.

Частина економістів вважає, що після слабкого 2025 року ринок праці починає відновлюватися. Інші ж переконані, що зростання пояснюється переважно підвищеним попитом на працівників сфери охорони здоров’я через старіння населення, а не загальним економічним підйомом.

Минулого тижня основні фондові індекси США завершили місяць на рекордних максимумах завдяки зростанню технологічних акцій та зниженню цін на нафту. Водночас крипторинок залишився під сильним тиском продавців.

Ситуація на крипторинку

Травень завершився для Біткоїна падінням на 3,6% після двох поспіль позитивних місяців. На вихідних актив піднімався до $74 000, але не зміг продовжити зростання й повернувся до району $73 000.

За останній тиждень Біткоїн втратив близько 5% та наближається до нижньої межі цінового діапазону, в якому торгується вже близько чотирьох місяців.

Ethereum знову опустився нижче позначки $2 000 після того, як більшу частину вихідних торгувався трохи вище цього рівня.

«У червні збігаються кілька важливих факторів, які можуть суттєво вплинути на короткострокову динаміку Біткоїна, — зазначили аналітики 10x Research. — Тиск на ринок очевидний: відтік коштів із ETF, скорочення обсягів стейблкоїнів та історично низькі торгові обсяги свідчать про майже повну відсутність упевненості серед інвесторів. Проте саме таке середовище ми й очікували побачити поблизу формування ключового дна поточного ринкового циклу».

Джерело: CryptoPotato.

