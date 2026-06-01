Скільки поколінь людей існувало за всю історію людства — учені

Якщо більшість людей можуть простежити свій родовід лише на кілька поколінь назад, то історія всього людства виявилася набагато довшою. За оцінками науковців, за 300 тис. років існування Homo sapiens на Землі змінилося понад 11 тис. поколінь людей

Скільки саме поколінь існувало до нас, залежить від того, яку середню тривалість покоління брати за основу. Під цим поняттям вчені розуміють середній вік, у якому люди народжують дітей.

Щоб визначити кількість поколінь, достатньо поділити вік нашого виду на середню тривалість одного покоління. Проте саме цей показник викликає найбільше дискусій серед дослідників.

Для порівняння, найдовше задокументоване родинне дерево у світі належить китайському філософу Конфуцію. Його генеалогія охоплює понад 80 поколінь і майже 3 тис. років історії. Але навіть це становить лише невелику частину існування людства як виду.

Одне з наймасштабніших досліджень останніх років спробувало оцінити тривалість покоління не за архівними документами, а за генетичними даними. Для цього науковці проаналізували мутації, які накопичувалися в людському геномі протягом сотень тисяч років.

Дослідники використали особливість спадковості: набір нових мутацій, які передаються дітям, залежить від віку батьків. Вивчивши мільйони мутацій та час їх появи, вчені змогли реконструювати середній вік батьків у різні історичні періоди.

Результат показав, що протягом останніх 250 тис. років середня тривалість покоління становила близько 26,9 року. Якщо застосувати цей показник до всього періоду існування Homo sapiens, виходить приблизно 11 152 покоління.

Втім, науковці наголошують, що це лише одна з можливих оцінок.

Деякі дослідники пропонують розглядати ширший діапазон значень. Нижньою межею може бути показник, характерний для шимпанзе — наших найближчих сучасних родичів. Середня тривалість покоління у цих приматів оцінюється у 24,6 року.

Верхньою межею для людей вважають близько 30 років. Такі оцінки базуються на дослідженнях людської та неандертальської ДНК, які дозволяють простежити демографічну історію людства на десятки тисяч років у минуле.

Якщо взяти максимальну оцінку тривалості покоління — 30 років, то за всю історію Homo sapiens існувало щонайменше 10 тис. поколінь людей.

Якщо ж орієнтуватися на нижню межу в 24,6 року, кількість поколінь може сягати близько 12 195.

Таким чином, сучасна людина є результатом безперервного ланцюга з понад 10 тис. поколінь предків. І хоча окремі родоводи можуть охоплювати десятки поколінь, реальна історія людства виявляється значно масштабнішою — вона простягається на сотні тисяч років і тисячі поколінь, кожне з яких зробило свій внесок у появу сучасної цивілізації.

Джерело: Live Science.