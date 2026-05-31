Визначено найдешевші міста ЄС для подорожей у 2026

Сараєво очолило рейтинг найдоступніших напрямків для коротких подорожей у Європі. Такого висновку дійшли автори щорічного дослідження City Costs Barometer від британської компанії Post Office Travel Money, яка проаналізувала витрати туристів у 50 популярних містах континенту

Згідно зі звітом, дводенна поїздка для двох осіб до столиці Боснії і Герцеговини коштуватиме в середньому £248. У розрахунок включили 12 типових витрат, зокрема проживання, харчування, напої, проїзд громадським транспортом, трансфери з аеропорту та відвідування культурних пам’яток.

Друге місце посів Бухарест із середньою вартістю вікенду £295, а третє — столиця Албанії Тирана, де подорож обійдеться приблизно у £298. До першої п’ятірки також увійшли Белград і словацький Тренчин.

Аналітики відзначають, що цього року рейтинг майже повністю контролюють міста Східної Європи та Балкан. Вісім із десяти найдешевших напрямків розташовані саме у цьому регіоні.

До десятки найдоступніших міст також потрапили Рига, Лілль, Вільнюс, Страсбург і Подгориця.

Однією з причин високих позицій Тирани стали низькі ціни на проживання. За даними дослідження, саме тут зафіксовано найдешевші готелі серед усіх міст рейтингу — дві ночі для двох осіб коштують у середньому близько £128.

Белград отримав додаткову перевагу завдяки безкоштовному громадському транспорту, який доступний як для місцевих жителів, так і для туристів. Тим часом у Тренчині дослідники зафіксували одну з найнижчих цін на пиво в Європі — близько £1,49 за келих.

Водночас деякі популярні туристичні центри продовжують стрімко дорожчати. Зокрема, вартість короткої подорожі до Лісабона за рік зросла на 22%, через що португальська столиця втратила позиції серед найдоступніших напрямків.

Найдорожчим містом для city break у 2026 році визнали Осло. За оцінками авторів дослідження, аналогічний набір витрат для двох туристів у столиці Норвегії становить близько £734, що майже втричі більше, ніж у Сараєво.

Автори звіту зазначають, що туристи дедалі частіше обирають менш популярні міста Центральної та Східної Європи, де можна суттєво заощадити на проживанні, харчуванні та транспорті без втрати якості подорожі.

За матеріалами dailymail.com