Учені знайшли сліди давнього життя під кратером від астероїда

Падіння астероїдів могло не лише знищувати життя на Землі, а й допомогти йому виникнути. До такого висновку дійшла міжнародна команда дослідників після відкриття у Південній Кореї, де під давнім ударним кратером знайшли строматоліти — структури, які вважаються одними з найдавніших свідчень існування життя на планеті

Йдеться про басейн Чокчжун-Чхогє в окрузі Хапчхон. Приблизно 42 тис. років тому тут упав великий астероїд, який залишив кратер. Під час нових досліджень геологи виявили під його північно-західною частиною кілька строматолітів діаметром 10-20 см.

Строматоліти — це шаруваті структури, які формуються мікробними спільнотами, зокрема ціанобактеріями. Саме такі утворення є одними з найстаріших доказів життя на Землі: в різних куточках світу їхній вік сягає 3,5 млрд років.

Дослідники припускають, що після удару астероїда в кратері виникло гідротермальне озеро. Під час падіння космічного тіла земна кора нагрівається та тріскається, а залишкове тепло може ще тисячі років підігрівати воду в утвореному басейні. Так створюється середовище, схоже на гарячі джерела, де мікроорганізми здатні виживати та активно розмножуватися.

Аналіз знайдених строматолітів підтвердив цю версію. У породах виявили сліди європію — елемента, який добре розчиняється саме у гарячих гідротермальних рідинах. Також у відкладеннях зафіксували високий вміст кальцію, кальциту та сірки, що характерно для мікробів, адаптованих до гарячого середовища.

Радіовуглецевий аналіз показав, що строматоліти формувалися приблизно між 23 400 та 14 600 роками тому. Це означає, що гідротермальне озеро в кратері могло існувати десятки тисяч років.

Науковці вважають, що це відкриття допомагає краще зрозуміти умови ранньої Землі. Близько 4 млрд років тому планета переживала період інтенсивного астероїдного бомбардування. У той час поверхня Землі могла бути вкрита великою кількістю кратерів із теплими гідротермальними озерами всередині.

Такі місця могли стати тимчасовими «притулками» для перших мікробних екосистем.

Дослідження також може бути важливим для розуміння походження кисню в атмосфері Землі. Рання планета майже не містила кисню, а його накопичення почалося лише близько 2,4 млрд років тому. Вчені вважають, що ключову роль у цьому відіграли перші фотосинтезуючі організми — насамперед ціанобактерії.

Існують також припущення, що кисень міг бути побічним продуктом діяльності мікробів, які створювали строматоліти. Якщо це справді так, астероїдні кратери могли формувати локальні «кисневі оази» ще на ранніх етапах історії Землі.

Автори роботи наголошують: поки що це не остаточний доказ того, як саме виникло життя чи як Земля наситилася киснем. Однак відкриття демонструє, що астероїдні удари могли створювати напрочуд сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів.

Ба більше, результати дослідження можуть вплинути й на пошук позаземного життя. На думку вчених, подібні сліди давніх мікробних спільнот потенційно можуть існувати й у кратерах на Марсі, де колись також були вода та гідротермальна активність.

Джерело: Science Alert.