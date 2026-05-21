«Вічні хімікати» знайшли у крові майже всіх людей

21.05.2026 14:10
Ольга Деркач

Американські науковці виявили так звані «вічні хімікати» у 98,8% досліджених зразків людської крові. Йдеться про PFAS — групу синтетичних речовин, які широко використовують у промисловості й які майже не розкладаються у природі

Результати дослідження показали, що ці сполуки стали настільки поширеними, що фактично постійно присутні в організмі більшості людей. Вчені попереджають: проблема полягає не лише в самій наявності PFAS, а й у тому, що люди одночасно накопичують одразу кілька різних речовин цієї групи.

Дослідження провели фахівці американської токсикологічної лабораторії NMS Labs. Вони проаналізували 10 566 зразків сироватки та плазми крові, надісланих на тестування у Пенсильванії.

PFAS — це пер- і поліфторалкільні сполуки, які десятиліттями використовували у виробництві текстилю, меблів, пакування, антипригарного посуду, клеїв та іншої продукції. Завдяки своїм властивостям вони добре захищають матеріали від води, жиру й високих температур.

Саме через надзвичайну стійкість ці речовини отримали назву «вічні хімікати». Потрапляючи у довкілля, вони можуть зберігатися там роками та накопичуватися у воді, ґрунті, їжі й живих організмах.

За словами дослідників, лише 0,18% перевірених зразків містили одну окрему сполуку PFAS. У більшості випадків у крові виявляли складні суміші одразу кількох таких речовин.

«Цей великий масив даних дає реальне уявлення про те, як різні PFAS одночасно присутні в організмі людей», — зазначила токсикологиня NMS Labs Лора Лабей.

Однією з найпоширеніших речовин стала перфторгексансульфонова кислота (PFHxS), яку використовують у текстильній промисловості, виробництві меблів та клеїв. Її виявили у 97,9% протестованих зразків.

У багатьох країнах використання PFHxS уже обмежили або заборонили через занепокоєння щодо її можливого впливу на печінку та імунну систему. Водночас науковці припускають, що значна частина населення вже могла накопичити ці речовини в організмі задовго до введення обмежень.

Дослідники наголошують, що оцінювати PFAS окремо недостатньо. На практиці люди стикаються одразу з кількома сполуками, які можуть взаємодіяти між собою та посилювати вплив одна одної.

«Вплив PFAS майже ніколи не відбувається через окремі сполуки. Організм людини зазвичай накопичує п’ять або більше PFAS із різними властивостями біоакумуляції та різним періодом напіввиведення», — пояснила Лабей.

У межах дослідження науковці перевіряли переважно 13 найпоширеніших PFAS. Це означає, що реальний рівень накопичення таких речовин може бути ще вищим.

Водночас автори роботи підкреслюють: дослідження не визначало концентрацію PFAS у крові й не встановлювало прямий зв’язок між їх наявністю та конкретними захворюваннями.

Однак попередні роботи вже пов’язували PFAS із прискореним старінням клітин, змінами у роботі мозку, порушеннями імунної системи та підвищеним ризиком деяких видів раку.

Проблему ускладнює те, що PFAS досі активно використовують у багатьох галузях через їхню ефективність і дешевизну. Водночас очистити довкілля від цих сполук або знайти повністю безпечні альтернативи виявилося значно складніше.

Дослідження також показало масштаби проблеми: у зразках крові науковці зафіксували понад 70 різних комбінацій PFAS.

Автори роботи сподіваються, що результати допоможуть у майбутніх дослідженнях ризиків для здоров’я та сприятимуть розробці чіткіших медичних рекомендацій щодо впливу «вічних хімікатів» на людей.

Джерело: Science Alert.

