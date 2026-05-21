НБУ випустив нову пам’ятну монету

Національний банк України (НБУ) анонсував введення в обіг нової пам’ятної монети «100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри». Її присвятили одному з провідників українського національно-визвольного руху початку XX століття, голові Директорії Української Народної Республіки та Головному отаману військ УНР

У НБУ нагадали слова Симона Петлюри про боротьбу українського народу за свободу й державність: «Боротьбою, упертою та безкомпромісною, ми показали світу, що Україна є, що її народ живе й бореться за своє право, за свою свободу й державну незалежність».

Цього року минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри від кулі більшовицького агента. У Нацбанку зазначили, що нова монета покликана вшанувати пам’ять видатного державного, військового та політичного діяча, чиє ім’я стало символом боротьби за незалежність України.

Пам’ятна монета матиме номінал 2 грн та вийде тиражем до 50 тис. штук у сувенірному пакованні.

Як виглядатиме монета

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізований портрет Симона Петлюри. Ліворуч зображено елемент нашивки з його френча у вигляді гілки.

На реверсі представлено художню композицію з елементами символіки Української Народної Республіки. У центрі розташований тризуб — зображення нарукавного знака зразка 1919 року. По колу розміщено напис «100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри» та вінок із грамоти Симона Петлюри з написом «УНР».

Авторкою художнього оформлення стала Аліса Іванова, а скульптором — Володимир Атаманчук.

Продаж пам’ятної монети стартує 26 травня. Придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, що Нацбанк увів в обіг дві нові пам’ятні монети: «Розстріляне відродження. Іван Падалка» та «Розстріляне відродження. Майк Йогансен».

Джерело: НБУ.