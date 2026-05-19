НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію фінансової компанії ТОВ «Ассіст Фінанс». Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 14 травня 2026 року

Йдеться про ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких послуг, як кредитування та факторинг. Зокрема, компанія мала право надавати кошти та банківські метали у кредит, а також здійснювати факторингові операції.

У НБУ уточнили, що ліцензію відкликали на підставі власної заяви ТОВ «Ассіст Фінанc». Після цього компанію також виключили з Державного реєстру фінансових установ.

Регулятор пояснив, що таке рішення ухвалене відповідно до пункту 826 глави 76 розділу XII Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг. Документ був затверджений постановою Правління НБУ №199 від 29 грудня 2023 року.

Також читайте: НБУ випустив дві нові пам’ятні монети

Виключення компанії з державного реєстру означає, що вона більше не має статусу фінансової установи та не може офіційно надавати фінансові послуги, передбачені відкликаною ліцензією.

Останніми роками частина фінансових компаній добровільно відмовляється від ліцензій або припиняє діяльність через зміну ринкових умов, посилення регуляторних вимог та скорочення окремих напрямів бізнесу. Зокрема, це стосується компаній, які працювали у сегментах кредитування та факторингу.

За даними НБУ, рішення про відкликання ліцензій за власною ініціативою компаній є стандартною процедурою та не обов’язково свідчить про застосування санкцій чи порушення законодавства з боку учасника ринку.

Нагадаємо, що НБУ прискорює запуск нової моделі банків в Україні. Нацбанк фіналізує підготовку нормативно-правових актів для реалізації закону щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні, як це рекомендує зазначений закон, просуваючись у межах передбаченого дедлайну — до 26 червня 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ застосував заходи впливу до 2 фінкомпаній

BankID НБУ встановив рекорд за кількістю ідентифікацій

Як змінився небанківський ринок у квітні — НБУ

Джерело: НБУ.