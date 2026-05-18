Кійосакі назвав два ключові активи для кожного інвестора

18.05.2026 16:50
Микола Деркач

У суботу, 16 травня, популярний автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі ненадовго відійшов від рекомендацій щодо інвестицій, які він вважає найкращими, та висловився про менш матеріальні активи, критично важливі для будь-якого підприємця

Зокрема, відомий інвестор заявив, що «жодна людина не є островом», і наголосив: найважливішим активом є «мозок та відданість навчанню впродовж усього життя». Друге місце, за його словами, посідає «команда радників».

Після цього Кійосакі фактично склав список із восьми людей, які разом можуть сформувати таку команду. Він також заявив: «Команда радників перевершить генія-одинака», — та додав: «Я люблю свою команду всім серцем».

У тому ж дописі в X автор «Багатого тата» уточнив, що інвесторам і підприємцям варто наймати бухгалтера «для точних цифр», аудитора, юриста, маркетингового менеджера, розробника продукту, банкіра, брокера із золота та срібла, а також брокера з акцій та облігацій.

Як це часто буває, Роберт Кійосакі майже не дав порад щодо того, як оплачувати таку команду тим, хто лише починає свій шлях до фінансового добробуту. Водночас його попередні заяви та рекомендації можуть дати певне розуміння його підходу.

Зокрема, відомий інвестор роками виступає проти заощадження грошей та натомість закликає купувати такі активи, як Біткоїн, Ethereum, золото та срібло.

Крім того, Кійосакі неодноразово заявляв, що володіння бізнесами, які генерують грошовий потік — наприклад, фермами з вирощування вагю — також є шляхом до успіху. Хоча, ймовірно, такий крок мав би йти паралельно з формуванням «команди радників», а не передувати йому.

Також автор «Багатого тата» відомий позитивним ставленням до боргу як інструменту накопичення багатства. Він стверджує, що сам має борги на понад $1 млрд.

Окремо Роберт Кійосакі скористався нагодою, щоб розкритикувати систему освіти за покарання за «списування», яке він вважає формою співпраці, а також за негативне ставлення до помилок.

Він також пояснив, що саме через таке мислення «більшість учителів бідні», — після чого закликав своїх підписників «не бути шкільним учителем, який знає всі відповіді та не списує й не помиляється».

Втім, залишається незрозумілим, чи означає цей допис у X, що Кійосакі радить наймати бухгалтерів, які у своєму «навчанні впродовж життя» покладаються на короткі перекази книжок замість самих книжок, а також брокерів, які часто помиляються під час вибору акцій або розміщення ордерів.

За матеріалами finbold.com.

