Fintech Farm Дмитра Дубілета залучив $15 млн фінансування

Український фінтех-стартап Fintech Farm Дмитра Дубілета, який розвиває цифрові банки на ринках, що розвиваються, залучив $15 млн growth debt-фінансування від інвестиційної компанії Flashpoint

Отримані кошти компанія спрямує на масштабування проєктів в Індії та В’єтнамі — двох ключових ринках для подальшого зростання.

Fintech Farm працює у партнерстві з локальними фінансовими установами та створює цифрові банки для споживачів у країнах із низьким рівнем доступу до традиційних банківських послуг. Наразі компанія представлена на шести ринках: в Азербайджані, В’єтнамі, Індії, Узбекистані, Киргизстані та Марокко.

Компанія розробляє повний технологічний стек для необанків — від базової банківської інфраструктури до систем ухвалення кредитних рішень та управління життєвим циклом клієнта. Fintech Farm також створює власні кредитні механізми й AI-моделі оцінки ризиків, використовуючи data-driven підхід для залучення та утримання користувачів.

Окремий фокус компанія робить на клієнтському сервісі та взаємодії з користувачами. У Fintech Farm зазначають, що прагнуть формувати довгострокову лояльність клієнтів, а не лише стимулювати короткострокове використання продукту.

За даними компанії, наразі Fintech Farm обслуговує 3,5 млн клієнтів, а глобальний кредитний портфель перевищив $200 млн.

У Flashpoint вважають, що компанії вдалося створити ефективну модель цифрового банкінгу для ринків, де традиційні кредитори не змогли повноцінно перейти до цифрових рішень.

«Fintech Farm знайшла ефективну та масштабовану модель цифрового банкінгу для ринків, де традиційні кредитори так і не змогли повноцінно перейти до цифрових рішень. Кредитний механізм компанії дозволяє обслуговувати величезну кількість людей із обмеженим доступом до традиційних кредитних продуктів, водночас зберігаючи дуже низький рівень прострочень. Ми раді підтримати наступний етап зростання Fintech Farm», — заявив керуючий партнер Flashpoint Growth Debt Денис Мосолов.

CEO Fintech Farm Дмитро Дубілет заявив, що нове фінансування дозволить компанії пришвидшити експансію в Індії та В’єтнамі без розмивання частки акціонерів.

«Flashpoint добре розуміє специфіку ринків, що розвиваються, та працює у темпі засновників. Це фінансування дозволяє нам активніше масштабуватися в Індії та В’єтнамі без розмивання частки акціонерів — саме той інструмент, який був потрібен у потрібний момент», — зазначив він.

Загалом Fintech Farm уже залучив $75 млн фінансування від різних інвесторів, серед яких FlyerOne, Redseed, TA Ventures та Nordstar.

Джерело: Flashpoint.