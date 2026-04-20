Tether запустила гаманець для стейблкоїнів

20.04.2026 18:20
Ольга Деркач

Компанія-емітент стейблкоїна USDT Tether представила гаманець для стейблкоїнів, який дозволяє користувачам переказувати цифрові долари, токенізоване золото та Біткоїн між різними блокчейнами

Tether запустила гаманець для стейблкоїнів

Емітент стейблкоїнів запустив некастодіальний криптогаманець, що дає змогу зберігати та надсилати стейблкоїни USDT і USAT, токенізоване золото XAUT, а також Біткоїн. Користувачі зможуть оплачувати комісії за транзакції тим активом, який вони переказують, а адреси гаманців замінять на зрозумілі імена — подібні до електронних адрес.

За даними компанії, платформа Tether налічує понад 570 млн користувачів, і новий гаманець має спростити проведення транзакцій, зменшивши кількість бар’єрів для клієнтів.

«Tether.wallet — це «гаманець для людей», адже він справді відображає природну еволюцію ролі Tether — від створення основи економіки цифрових активів до забезпечення її прямого використання для кожного, у світі, де десятки мільярдів людей, машин і трильйони агентів штучного інтелекту здійснюватимуть транзакції безперешкодно та зі швидкістю світла», — сказав генеральний директор Tether Паоло Ардоїно.

Компанія Drift перезапустила свій стейблкоїн разом із Tether, отримавши $147,50 млн фінансування від Tether та партнерів після втрати $270 млн клієнтських активів унаслідок хакерської атаки минулого місяця.

Нагадаємо, що мережа Біткоїна споживає електроенергії більше, ніж Україна та більшість країн світу. За оцінками Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, річне споживання електроенергії мережею становить близько 120–150 ТВт·год. Водночас окремі аналітичні платформи, зокрема Digiconomist, наводять ще вищі показники — понад 170 ТВт·год на рік. Для розуміння масштабів ці цифри часто порівнюють зі споживанням електроенергії цілих країн.

Джерело: Finextra.

