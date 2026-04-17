Де у світі офіційно заборонено Біткоїн

Попри глобальне зростання популярності криптовалют, Біткоїн досі залишається під повною або частковою забороною в окремих країнах. Водночас таких держав небагато — більшість світу обирає не заборону, а регулювання ринку

За різними даними, станом на 2026 рік заборона криптовалют діє у 8 країнах. Йдеться про юрисдикції, де незаконними вважаються не лише розрахунки, а й саме володіння або торгівля цифровими активами.

До цього списку входять Китай, Алжир, Бангладеш, Єгипет, Марокко, Ірак, Непал та Афганістан. У цих країнах за використання Біткоїна можуть застосовувати штрафи, конфіскацію активів або навіть кримінальну відповідальність.

Наприклад, Китай запровадив одну з найжорсткіших політик: тут повністю заборонено роботу криптобірж, майнінг та будь-які фінансові операції з криптовалютами.

Водночас існують країни з так званою «частковою забороною». У них громадяни формально можуть володіти криптоактивами, але банки та фінансові установи не мають права обслуговувати такі операції. До таких держав відносять, зокрема, Катар, Кувейт і Туреччину.

Читайте також: Криптозима закінчилася, а Ethereum досягне $60 000 — Том Лі

Причини обмежень зазвичай однакові: уряди побоюються втрати контролю над фінансовою системою, відтоку капіталу та використання криптовалют у тіньових схемах. У деяких країнах до цього додаються релігійні фактори або нестабільна економічна ситуація.

Попри жорсткі заборони, навіть у таких державах крипторинок часто продовжує існувати неформально. Експерти зазначають, що повністю зупинити обіг цифрових активів складно через децентралізовану природу технології.

Загалом глобальний тренд протилежний: більшість країн не забороняють Біткоїн, а поступово впроваджують правила його використання. В окремих випадках криптовалюти навіть отримують офіційний статус — як, наприклад, у Сальвадорі.

Втім, через швидкі зміни регулювання список країн із заборонами постійно переглядається, тому актуальні правила варто перевіряти перед будь-якими операціями з криптоактивами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн демонструє бичачу поведінку: що далі

BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні

Халвінг наближається: Біткоїн пройшов половину циклу

