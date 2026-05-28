Скільки біткоїнів вразливі до квантових атак — дослідження

28.05.2026 10:20
Ольга Деркач

Новий ончейн-аналіз оцінив частку Біткоїнів (BTC), які потенційно можуть бути вразливими до загроз з боку квантових комп’ютерів під час зберігання у блокчейні

Йдеться приблизно про 6,04 млн BTC, або 30,2% від усієї випущеної пропозиції Біткоїна. Їхні публічні ключі вже відкрито доступні в мережі, що теоретично робить ці монети потенційною ціллю для майбутніх квантових атак.

Водночас решта 13,99 млн BTC, або 69,8% пропозиції, не має публічного розкриття ключів у стані зберігання. Про це свідчать дані Glassnode.

Дослідження виділило два типи ризику: структурний та операційний. Структурна вразливість охоплює 1,92 млн BTC, або 9,6% пропозиції. До цієї категорії належать монети, які є вразливими через саму архітектуру — зокрема ранні виходи Pay-to-Public-Key, bare multisig-структури та Taproot-виходи.

Операційна вразливість становить 4,12 млн BTC, або 20,6% пропозиції. Вона виникає через практики на кшталт повторного використання адрес, часткового витрачання UTXO та окремих кастодіальних схем, які без потреби розкривають публічні ключі.

При цьому криптобіржі формують значну частину такої вразливості — на них припадає приблизно 1,63-1,66 млн BTC з операційно вразливої пропозиції.

Рівень ризику відрізняється залежно від кастодіанів. Деякі державні резерви, зокрема США, Великої Британії та Сальвадору, демонструють майже нульову вразливість.

Glassnode також зазначила, що ризик стосується лише монет із публічно видимими ключами. Хоча сучасна криптографія залишається безпечною, достатньо потужний квантовий комп’ютер із використанням алгоритму Шора теоретично міг би обчислити приватні ключі на основі відомих публічних ключів.

Монети без видимих публічних ключів не вважаються вразливими в моделі «at-rest». Це важливе розмежування, оскільки «at-rest»-ризик означає можливість атаки без очікування транзакції, тоді як ризик «on-spend» виникає лише під час переміщення монет.

У Glassnode зазначили, що операційну вразливість можна зменшити завдяки кращим практикам використання гаманців — зокрема відмови від повторного використання адрес, ротації change-адрес та ефективнішому управлінню резервами кастодіанів. Водночас структурна вразливість, пов’язана зі старими неактивними монетами, може зберігатися й надалі.

Дослідження не прогнозує, коли саме квантові атаки на Біткоїн можуть стати практично можливими, а також не оцінює рівень безпеки окремих бірж чи кастодіанів.

Натомість воно дає заснований на даних зріз поточного рівня публічного розкриття ключів у мережі Біткоїна та показує, як покращення «гігієни» гаманців і майбутні оновлення протоколу можуть допомогти знизити ризики.

Джерело: Finbold.

