4 криптовалюти, які можуть перетворити $10 на $100

Після кількох тижнів слабкої динаміки крипторинок почав подавати перші сигнали відновлення. Особливо це помітно в сегменті альткоїнів, де трейдери дедалі активніше шукають високоризикові активи з потенціалом швидкого зростання

Аналітики звертають увагу, що обсяги торгів альткоїнами почали зростати навіть попри стриману динаміку найбільших криптовалют. На цьому тлі інвестори знову переключаються на більш спекулятивні токени, які здатні показати значно вищу волатильність, ніж Біткоїн або Ethereum.

Серед основних драйверів ринку зараз — бум AI-проєктів, розвиток токенізації реальних активів (RWA), підвищений інтерес до приватних криптовалют та нова хвиля популярності мемкоїнів.

На цьому тлі експерти виділили чотири криптовалюти, які можуть привернути найбільшу увагу трейдерів уже найближчими днями.

XDC Network (XDC)

XDC Network вважається одним із найпомітніших проєктів у секторі токенізації реальних активів. Саме цей напрямок багато аналітиків називають одним із головних довгострокових трендів крипторинку.

Мережа XDC активно використовується для роботи з токенізованими облігаціями, фондами та іншими фінансовими активами. За останні місяці інтерес до сегмента RWA помітно зріс, оскільки великі фінансові компанії дедалі активніше тестують інтеграцію блокчейну у традиційні фінанси.

Додатковим позитивним сигналом для XDC стало зростання виведення токенів із бірж. Часто це розглядається як ознака накопичення активу інвесторами перед потенційним зростанням.

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

AI-напрямок залишається одним із найгарячіших трендів у криптоіндустрії. Саме тому Artificial Superintelligence Alliance (FET) знову повернувся у фокус трейдерів.

Проєкт позиціонує себе як одну з найбільших open-source AI-екосистем у криптосекторі. На тлі нового сплеску інтересу до штучного інтелекту токен уже продемонстрував сильне зростання за останній тиждень.

Аналітики вважають, що у разі початку нового альтсезону саме AI-токени можуть стати одними з головних бенефіціарів ринку. Через це FET дедалі частіше згадують серед активів із потенціалом агресивного росту.

Також читайте: Активність мережі Біткоїна впала: що далі

Dash (DASH)

Попит на приватність у криптовалютах знову почав зростати. Після активізації інтересу до Zcash трейдери також почали придивлятися до Dash.

Проєкт давно присутній на ринку та залишається одним із найвідоміших приватних альткоїнів. За останній місяць DASH уже продемонстрував помітне зростання, а трейдери очікують, що у разі продовження тренду токен може отримати нову хвилю попиту.

Історично приватні криптовалюти часто показують різкі рухи під час фаз активного росту ринку, тому DASH залишається одним із найбільш ризикових, але потенційно прибуткових активів.

Pudgy Penguins (PENGU)

Мемкоїни продовжують залишатися окремою категорією крипторинку, де навіть невеликі інвестиції можуть приносити величезну прибутковість.

Одним із таких токенів зараз називають Pudgy Penguins (PENGU). Проєкт отримав сильну підтримку спільноти та привернув увагу великих інвесторів.

Попри слабкий старт року, токен почав демонструвати ознаки відновлення. Аналітики звертають увагу, що покупці активно утримують ключовий рівень підтримки, який раніше був важливою зоною накопичення.

Саме мемкоїни часто стають лідерами короткострокових ралі під час активізації ринку альткоїнів. Через це PENGU зараз входить до списку найбільш спекулятивних активів із потенціалом різкого стрибка ціни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у 2026 році

Що таке криптокомісії та як їх мінімізувати

Джерело: Finbold.