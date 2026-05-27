close-btn
PaySpaceMagazine

Активність мережі Біткоїна впала: що далі

27.05.2026 11:50
Ольга Деркач

Ончейн-активність Біткоїна різко знизилася: кількість активних адрес за останні два тижні скоротилася майже на 40% на тлі тривалої консолідації ціни

Активність мережі Біткоїна впала: що далі

Фото: freepik.com

За даними Glassnode кількість активних адрес Біткоїна впала приблизно з 821 тис. до 494 тис., що означає зниження на 39,8%.

Цей показник відображає кількість унікальних адрес, які беруть участь у транзакціях як відправники або отримувачі, та свідчить про зниження активності мережі під час бокового руху ціни.

Уповільнення мережевої активності багато хто вважає здоровим «перезавантаженням» ринку, яке відсіює короткострокових спекулянтів.

Поки слабші гравці виходять із ринку, пропозиція Біткоїна дедалі більше концентрується в руках довгострокових власників із сильнішою впевненістю в активі.

Такий перерозподіл може зменшити тиск продажів і зміцнити фундамент мережі для подальшого зростання. Історично скорочення кількості активних адрес під час фаз консолідації часто збігалося з періодами накопичення перед значними висхідними рухами, оскільки зменшення короткострокового «ринкового шуму» дає змогу формуватися реальному попиту.

Втім, тривало низька активність також може свідчити про ослаблення імпульсу, що підвищує ризик глибших корекцій, якщо ключові рівні підтримки не встоять.

Можливе падіння Біткоїна

Ці дані з’явилися на тлі того, що криптовалюта продовжує консолідуватися нижче позначки $80 000. Актив усе ще значно нижче свого історичного максимуму понад $126 000, зафіксованого наприкінці 2025 року, що відображає ширшу фазу ринкового перезавантаження після попереднього сильного зростання.

Також читайте: 3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у 2026 році

Водночас зростають побоювання щодо подальших втрат Біткоїна найближчими днями. Економіст Генрік Зеберг попередив, що поточне відновлення Біткоїна може бути лише тимчасовим відскоком «B-хвилі» перед масштабним обвалом ринку.

Зеберг прогнозує, що Біткоїн ще може зрости до району $100 000 на тлі «надзвичайно бичачих» настроїв інвесторів. Однак він застеріг, що цей рух може стати фінальною фазою поточного циклу перед різким розворотом.

Ведмежий сценарій також підтверджують технічні індикатори, зокрема ведмежа дивергенція RSI на місячному графіку та потенційне ведмеже перетинання MACD — подібні сигнали вже з’являлися перед ведмежими ринками Біткоїна у 2018 та 2022 роках.

Хоча Біткоїн залишається стійким поблизу $77 000, Зеберг закликав трейдерів насолоджуватися поточним відскоком, але «вчасно виходити з ринку» перед тим, що він описав як потенційно «жахливий» обвал.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $75 721, продемонструвавши помірне падіння приблизно на 1,45% за останні 24 години.

Біткоїн усе ще перебуває нижче 200-денної SMA на рівні $80 439, що вказує на наявність опору для ширшого тренду та те, що ринок ще не відновив довгострокову бичачу силу.

Тим часом 14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 48,16, залишаючи Біткоїн у нейтральній зоні — актив не виглядає ані перекупленим, ані перепроданим.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У ChatGPT тепер можна купувати криптовалюту

Що таке криптокомісії та як їх мінімізувати

Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Інвестори виходять з Bitcoin-ETF: ринок втратив $1,5 млрд 27.05.2026

Інвестори виходять з Bitcoin-ETF: ринок втратив $1,5 млрд
Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста 26.05.2026

Обвал Біткоїна буде жахливим — прогноз економіста
Біткоїн ризикує впасти до $72 000 — аналітики 26.05.2026

Біткоїн ризикує впасти до $72 000 — аналітики
Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko 23.05.2026

Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko
Bitcoin Pizza Day 2026 втратив більш ніж $300 млн 22.05.2026

Bitcoin Pizza Day 2026 втратив більш ніж $300 млн
Дані вказують на можливе ралі Біткоїна до $80 000 22.05.2026

Дані вказують на можливе ралі Біткоїна до $80 000

Вибір редакції
Всі
Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Останні новини
Сьогодні  21:00

Хто в Україні заробляє найбільше: топ-10 посад

 Сьогодні  20:30

Рада провалила закон про оподаткування посилок

 Сьогодні  20:00

Фізики виявили «негативний час» у квантовому експерименті

 Сьогодні  19:30

4 криптовалюти, які можуть перетворити $10 на $100

 Сьогодні  18:10

ШІ може автоматизувати до половини роботи у фінансовому секторі

 Сьогодні  17:30

Астронавти на Марсі зможуть прати одяг без води

 Сьогодні  16:50

Інвестори виходять з Bitcoin-ETF: ринок втратив $1,5 млрд

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.