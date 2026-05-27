Активність мережі Біткоїна впала: що далі

Ончейн-активність Біткоїна різко знизилася: кількість активних адрес за останні два тижні скоротилася майже на 40% на тлі тривалої консолідації ціни

За даними Glassnode кількість активних адрес Біткоїна впала приблизно з 821 тис. до 494 тис., що означає зниження на 39,8%.

Цей показник відображає кількість унікальних адрес, які беруть участь у транзакціях як відправники або отримувачі, та свідчить про зниження активності мережі під час бокового руху ціни.

Уповільнення мережевої активності багато хто вважає здоровим «перезавантаженням» ринку, яке відсіює короткострокових спекулянтів.

Поки слабші гравці виходять із ринку, пропозиція Біткоїна дедалі більше концентрується в руках довгострокових власників із сильнішою впевненістю в активі.

Такий перерозподіл може зменшити тиск продажів і зміцнити фундамент мережі для подальшого зростання. Історично скорочення кількості активних адрес під час фаз консолідації часто збігалося з періодами накопичення перед значними висхідними рухами, оскільки зменшення короткострокового «ринкового шуму» дає змогу формуватися реальному попиту.

Втім, тривало низька активність також може свідчити про ослаблення імпульсу, що підвищує ризик глибших корекцій, якщо ключові рівні підтримки не встоять.

Можливе падіння Біткоїна

Ці дані з’явилися на тлі того, що криптовалюта продовжує консолідуватися нижче позначки $80 000. Актив усе ще значно нижче свого історичного максимуму понад $126 000, зафіксованого наприкінці 2025 року, що відображає ширшу фазу ринкового перезавантаження після попереднього сильного зростання.

Також читайте: 3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у 2026 році

Водночас зростають побоювання щодо подальших втрат Біткоїна найближчими днями. Економіст Генрік Зеберг попередив, що поточне відновлення Біткоїна може бути лише тимчасовим відскоком «B-хвилі» перед масштабним обвалом ринку.

Зеберг прогнозує, що Біткоїн ще може зрости до району $100 000 на тлі «надзвичайно бичачих» настроїв інвесторів. Однак він застеріг, що цей рух може стати фінальною фазою поточного циклу перед різким розворотом.

Ведмежий сценарій також підтверджують технічні індикатори, зокрема ведмежа дивергенція RSI на місячному графіку та потенційне ведмеже перетинання MACD — подібні сигнали вже з’являлися перед ведмежими ринками Біткоїна у 2018 та 2022 роках.

Хоча Біткоїн залишається стійким поблизу $77 000, Зеберг закликав трейдерів насолоджуватися поточним відскоком, але «вчасно виходити з ринку» перед тим, що він описав як потенційно «жахливий» обвал.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $75 721, продемонструвавши помірне падіння приблизно на 1,45% за останні 24 години.

Біткоїн усе ще перебуває нижче 200-денної SMA на рівні $80 439, що вказує на наявність опору для ширшого тренду та те, що ринок ще не відновив довгострокову бичачу силу.

Тим часом 14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 48,16, залишаючи Біткоїн у нейтральній зоні — актив не виглядає ані перекупленим, ані перепроданим.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У ChatGPT тепер можна купувати криптовалюту

Що таке криптокомісії та як їх мінімізувати

Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko

Джерело: Finbold.