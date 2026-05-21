Скільки Біткоїнів у SpaceX: у компанії назвали точне число

21.05.2026 11:50
Ольга Деркач

SpaceX офіційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) та одночасно розкрила обсяг власних резервів Біткоїна. Згідно з реєстраційною заявою S-1, поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), аерокосмічна компанія Ілона Маска володіє 18 712 BTC на суму близько $1,45 млрд

Фото: freepik.com, pngarts.com

У документі зазначається, що SpaceX купувала Біткоїн за середньою ціною $35 320 за монету. Поточний обсяг резервів робить компанію сьомим найбільшим корпоративним власником BTC серед публічних компаній.

Раніше аналітичні платформи BitcoinTreasuries.NET та Arkham оцінювали резерви SpaceX лише у 8 285 BTC. Нові дані показали, що фактичний обсяг активів компанії більш ніж удвічі перевищує ці оцінки.

SpaceX почала накопичувати Біткоїн ще на початку 2021 року — приблизно в той самий період, коли Tesla також інвестувала у криптовалюту. Водночас зараз SpaceX випереджає Tesla за обсягом BTC-резервів: автовиробник володіє 11 509 Біткоїнами.

Подання заявки на IPO може стати однією з найбільших подій в історії ринку капіталу. Компанія планує залучити близько $75 млрд при орієнтовній оцінці від $1,75 трлн до $2 трлн. Якщо розміщення відбудеться за такими параметрами, SpaceX стане найдорожчою компанією, яка коли-небудь виходила на біржу.

Для інвесторів акції SpaceX можуть стати не лише ставкою на космічні технології та AI-напрямки компанії, а й непрямим способом отримати доступ до Біткоїна через корпоративні резерви.

У заявці компанія наголосила, що працює над проєктами, орієнтованими на один із найбільших потенційних ринків в «історії людства». SpaceX оцінює сукупний ринок можливостей у $28,5 трлн у сферах штучного інтелекту, космічних технологій та глобальної цифрової інфраструктури.

Залучені через IPO кошти компанія планує спрямувати на розвиток Starlink, створення орбітальних дата-центрів, а також довгострокові проєкти, пов’язані з колонізацією Марса.

SpaceX входить до числа небагатьох приватних технологічних компаній із надвисокою оцінкою, які готуються до виходу на біржу у 2026 році. Серед інших потенційних гучних IPO також називають OpenAI та Anthropic.

Джерело: Cointelegraph.

