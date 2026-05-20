Starlink підвищує тарифи вперше з 2023 року

SpaceX підвищила ціни на всі споживчі тарифи Starlink у США на $5-10 на місяць, а також удвічі збільшила вартість режиму Standby — з $5 до $10. Нові тарифи вже діють для нових абонентів, а для чинних клієнтів набудуть чинності з наступного платіжного циклу після 18 червня

Подорожчання торкнулося майже всіх тарифів, окрім нового плану Roam 300GB за $80 на місяць. Домашній тариф зі швидкістю до 100 Мбіт/с зріс із $50 до $55, план на 200 Мбіт/с — із $80 до $85, а максимальний тариф MAX — зі $120 до $130. Мобільні плани також подорожчали: Roam 100GB — із $50 до $55, а Roam Unlimited — зі $165 до $175.

Найбільшу увагу привернуло підвищення вартості Standby Mode — функції, яка дозволяє тимчасово призупиняти основний сервіс, залишаючи мінімальне підключення на рівні 500 Кбіт/с для екстреного доступу та оновлень обладнання. Раніше цей режим був популярним серед власників кемперів і сезонних користувачів через низьку ціну. Однак після подорожчання та нещодавніх обмежень функція стала менш привабливою.

У SpaceX пояснили зміни необхідністю підтримувати розвиток «доступних високопродуктивних продуктів і сервісів» на тлі зростання глобальних операційних витрат.

Підвищення тарифів відбувається на тлі стрімкого зростання Starlink. У лютому 2026 року сервіс перевищив позначку у 10 млн користувачів у світі, майже подвоївши абонентську базу за рік. Орбітальне угруповання компанії вже налічує понад 10 тис. супутників і охоплює 125-155 країн та територій. Виторг Starlink у 2025 році сягнув $11,4 млрд.

Аналітики пов’язують підвищення цін із підготовкою SpaceX до IPO, яке може стати найбільшим в історії. Компанія планує оцінку близько $1,75 трлн і залучення $75 млрд. Додаткові $5-10 із понад 10 млн абонентів можуть принести сотні мільйонів доларів додаткового річного виторгу.

Водночас ринок супутникового інтернету стає конкурентнішим. Amazon готує комерційний запуск свого сервісу Amazon Leo у середині 2026 року, а європейські оператори також розбудовують власні супутникові мережі. На цьому тлі підвищення цін може свідчити про впевненість SpaceX у власному домінуванні на ринку або про спробу максимізувати доходи до появи сильних конкурентів.

Джерело: TheNextWeb.