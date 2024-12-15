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Ілон Маск перетворить космічну базу SpaceX на місто

15.12.2024 14:00
Дарія Шуть
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SpaceX домагається, що її космічну базу у штаті Техас визнали окремим містом

Ілон Маск перетворить космічну базу SpaceX на місто

Фото: freepik.com, pngarts.com

Компанія SpaceX Ілона Маска звернулася до судді округу Кемерон (штат Техас, США) із проханням визнати космічну базу Starbase новим містом. Про це Ілон Маск повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х, показавши відповідний лист до суду.

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Фото: x.com/elonmusk

У SpaceX вважають, що для швидкого розвитку Starship, щоб у майбутньому будувати по одній ракеті на день, необхідно розвивати Starbase як громаду. Надання статусу міста сприятиме створенню інфраструктури та умов для життя співробітників, які працюють над майбутнім освоєння космосу.

«Starbase — це центр проєктування та виробництва космічного корабля Starship, який змінить доступ людства до космосу. Ми вже інвестували мільярди доларів в інфраструктуру, створили сотні робочих місць і генеруємо значні доходи для місцевої економіки. Тепер ми прагнемо зробити Південний Техас воротами на Марс», — йдеться у листі.

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Лист SpaceX до суду

Лист SpaceX до суду. Фото: x.com/jessica_kirsh

Ідея створення міста не нова. Вперше Ілон Маск заговорив про неї у 2021 році, але цей запит став першим офіційним кроком у цьому напрямку. Суддя зазначив, що юридичний відділ розгляне петицію на відповідність закону перед подальшими діями. Водночас Маск написав, що космодром уже нібито знаходиться в новому місті — Старбейз.

Однак ініціатива викликала суперечки серед місцевих жителів та екологів. SpaceX звинувачують у забрудненні навколишнього середовища і руйнуванні екосистеми навколо бази. Компанія запевняє, що надання статусу міста не вплине на її природоохоронні зобов’язання.

Випробувальний космодром Starbase розташований недалеко від міста Браунсвілл у районі Бока-Чіка. Він призначений для приватного використання компанією SpaceX.

Нагадаємо, SpaceX планує запустити перші космічні кораблі Starship на Червону планету вже у 2026 році. Саме через два роки буде найкращий час для польоту на Марс, адже він перебуватиме найближче до Землі.

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За матеріалами AP

Рубрики: СвітНовиниSpaceXСША
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