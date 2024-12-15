Ілон Маск перетворить космічну базу SpaceX на місто

SpaceX домагається, що її космічну базу у штаті Техас визнали окремим містом

Компанія SpaceX Ілона Маска звернулася до судді округу Кемерон (штат Техас, США) із проханням визнати космічну базу Starbase новим містом. Про це Ілон Маск повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х, показавши відповідний лист до суду.

У SpaceX вважають, що для швидкого розвитку Starship, щоб у майбутньому будувати по одній ракеті на день, необхідно розвивати Starbase як громаду. Надання статусу міста сприятиме створенню інфраструктури та умов для життя співробітників, які працюють над майбутнім освоєння космосу.

«Starbase — це центр проєктування та виробництва космічного корабля Starship, який змінить доступ людства до космосу. Ми вже інвестували мільярди доларів в інфраструктуру, створили сотні робочих місць і генеруємо значні доходи для місцевої економіки. Тепер ми прагнемо зробити Південний Техас воротами на Марс», — йдеться у листі.

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Ідея створення міста не нова. Вперше Ілон Маск заговорив про неї у 2021 році, але цей запит став першим офіційним кроком у цьому напрямку. Суддя зазначив, що юридичний відділ розгляне петицію на відповідність закону перед подальшими діями. Водночас Маск написав, що космодром уже нібито знаходиться в новому місті — Старбейз.

Однак ініціатива викликала суперечки серед місцевих жителів та екологів. SpaceX звинувачують у забрудненні навколишнього середовища і руйнуванні екосистеми навколо бази. Компанія запевняє, що надання статусу міста не вплине на її природоохоронні зобов’язання.

Випробувальний космодром Starbase розташований недалеко від міста Браунсвілл у районі Бока-Чіка. Він призначений для приватного використання компанією SpaceX.

Нагадаємо, SpaceX планує запустити перші космічні кораблі Starship на Червону планету вже у 2026 році. Саме через два роки буде найкращий час для польоту на Марс, адже він перебуватиме найближче до Землі.

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За матеріалами AP