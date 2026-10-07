Біткоїн приніс SpaceX майже $192 млн за 20 днів

Вартість біткоїн-резервів SpaceX за останні 20 днів зросла майже на $192 млн на тлі відновлення найбільшої криптовалюти. При цьому аерокосмічна компанія Ілона Маска не купувала і не продавала BTC — приріст забезпечило виключно зростання ринкової ціни активу

За даними Arkham Intelligence, 16 вересня резерви SpaceX у Біткоїні оцінювалися приблизно в $1,41 млрд. Станом на 6 жовтня їхня вартість зросла до $1,61 млрд. Таким чином, лише за 20 днів позиція компанії подорожчала приблизно на $191,72 млн.

За цей період SpaceX не змінювала обсяг своїх криптовалютних резервів. Наразі компанія володіє близько 18 720 BTC.

Основним фактором зростання вартості активів стало подорожчання самого Біткоїна. 16 вересня криптовалюта коштувала близько $75 585, тоді як на момент підготовки матеріалу її ціна наблизилася до $86 000. Таким чином, приблизно за три тижні BTC додав близько 14%.

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Значно помітніше змінилася потенційна прибутковість криптовалютних резервів SpaceX за останні три місяці. За підрахунками Finbold, 7 липня нереалізований прибуток компанії від її запасів BTC становив близько $490 млн. На початку жовтня цей показник зріс уже приблизно до $909 млн.

Попри нестабільність крипторинку у 2026 році, позиція SpaceX у Біткоїні залишається прибутковою. За даними видання, вартість криптовалютних активів компанії перевищує витрати на їх придбання з жовтня 2023 року.

Подальший результат значною мірою залежатиме від динаміки самого Біткоїна. Аналітики Citi прогнозують, що до 31 грудня 2026 року його ціна може досягти $113 000. Якщо цей сценарій реалізується, а SpaceX збереже нинішній обсяг BTC, вартість її біткоїн-резервів потенційно може перевищити $1,87 млрд.

Водночас такі оцінки залишаються прогнозними: ціна криптовалют може швидко змінюватися як у бік зростання, так і падіння.

На думку редакції PSM, приклад SpaceX добре демонструє, наскільки відчутно великі корпоративні крипторезерви можуть впливати на фінансові показники компанії навіть без проведення нових операцій. Для власника десятків тисяч BTC кілька тижнів ринкового руху здатні змінити вартість активів на сотні мільйонів доларів, але така ж залежність працює і у зворотному напрямку під час падіння ринку.

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Джерело: Finbold.