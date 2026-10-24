Скільки б ви отримали, вклавши $1000 в акції SpaceX місяць тому

Інвестор, який місяць тому придбав акції SpaceX на $1000, після різкого падіння котирувань 22 жовтня мав би лише близько $976. Уже наступного ранку папери частково відіграли втрати, і умовна інвестиція знову перевищила початкову суму. Різниця між двома оцінками показує, наскільки нестабільними залишаються акції компанії Ілона Маска

Як змінилася вартість інвестиції за місяць

23 вересня акції SpaceX (NASDAQ: SPCX) коштували приблизно $148,36. За $1000 можна було придбати близько 6,74 акції без урахування комісій.

На закритті торгів 22 жовтня ціна впала до $144,75. Пакет оцінювався б у $975,70 — це нереалізований збиток $24,30, або 2,43%.

Проте на премаркеті 23 жовтня акції подорожчали до $149,43. За такого курсу вартість пакета сягнула б $1007,21, тобто прибуток становив би $7,21. Це лише попередні котирування до відкриття основних торгів, а не зафіксований результат продажу.

Читайте також: $1000 в акціях SpaceX: скільки заробив би інвестор за три місяці

Чому акції SpaceX так сильно коливаються

Лише 22 жовтня ціна SPCX впала на 9,14%. Водночас протягом останнього місяця папери двічі різко зростали й навіть тимчасово перевищували $170 — уперше з червня.

SpaceX вийшла на біржу Nasdaq 12 червня 2026 року з ціною розміщення $135 за акцію. Після IPO котирування встигли піднятися до рекордних $225,64 та опуститися до $104,83. Це пояснює, чому результат інвестора так сильно залежить від дня купівлі.

Що може вплинути на котирування далі

Попри різкі зміни ціни, компанія повідомила про зростання квартальної виручки з $7,81 млрд у другому кварталі до $14,58 млрд у третьому. Важливими напрямами стали супутниковий інтернет і проєкти штучного інтелекту.

Частина аналітиків зберігає оптимістичні очікування. Зокрема, JPMorgan, за інформацією Finbold, підвищив цільову ціну акцій із $240 до $500. Це прогноз, а не гарантія майбутнього зростання.

На думку редакції PSM, історія з інвестицією $1000 демонструє ризик орієнтуватися лише на короткострокове ралі. Навіть сильні фінансові результати не захищають акції від різких просідань.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки б ви отримали, вклавши $1000 у компанії Ілона Маска

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в акції SpaceX під час IPO

2 компанії, які можуть досягти $2 трлн капіталізації

Джерело: Finbold.