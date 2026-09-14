Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в акції SpaceX під час IPO

Акції SpaceX зросли приблизно на 12% за три місяці після виходу компанії на біржу. Інвестор, який вклав $1000 під час IPO, сьогодні мав би близько $1120

Станом на 12 вересня акції SpaceX торгувалися приблизно по $151, тоді як під час первинного публічного розміщення 12 червня їхня ціна становила $135. Таким чином, інвестиція у $1000 за ціною IPO принесла б близько $120 прибутку.

Вихід SpaceX на біржу став найбільшим IPO в історії США. Компанія залучила близько $75 млрд, а її оцінка на момент розміщення сягнула приблизно $1,77 трлн.

Одразу після початку торгів інтерес інвесторів був значно вищим. Акції на короткий час перевищили позначку $225, а ринкова капіталізація SpaceX піднялася вище $2 трлн. Проте згодом папери втратили частину зростання на тлі масштабних витрат компанії, завершення періодів блокування продажу акцій для окремих власників та дискусій навколо високої оцінки бізнесу.

Водночас фінансові показники SpaceX продовжують швидко зростати. У другому кварталі виторг компанії збільшився на 92% у річному вимірі — до $7,8 млрд. Основними драйверами стали супутниковий бізнес Starlink, космічний напрям та інфраструктура для обчислень у сфері штучного інтелекту.

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SpaceX також розраховує на нові великі контракти у сфері ШІ. Один із нещодавно укладених договорів передбачає близько $1,11 млрд доходу щомісяця починаючи з грудня. Компанія планує довести річний регулярний виторг до $100 млрд до кінця 2026 року.

Водночас інвесторів непокоять майбутні витрати. За оцінкою S&P Global, у 2027 році капітальні інвестиції SpaceX можуть наблизитися до $200 млрд. Кошти планують спрямувати, зокрема, на дата-центри для ШІ, виробництво чипів, Starship та нову пускову інфраструктуру. Прихильники компанії вважають це фундаментом подальшого зростання, тоді як скептики звертають увагу на ризики для грошових потоків.

Для України SpaceX має значення не лише як одна з найдорожчих технологічних компаній світу. Її супутникові технології продовжують інтегруватися в українську телеком-інфраструктуру. Зокрема, українцям уже доступний Starlink Direct to Cell від Київстару та SpaceX, який дає змогу користуватися зв’язком через супутники там, де відсутнє наземне покриття.

Редакція PSM звертає увагу, що стрімке зростання оцінки технологічної компанії саме по собі не гарантує аналогічної дохідності її акцій після виходу на біржу. Для інвестора дедалі важливішими стають здатність SpaceX перетворити масштабні інвестиції в стабільний грошовий потік та темпи монетизації Starlink, космічної інфраструктури й нових ШІ-проєктів.

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Джерела: finbold.com; fool.com.