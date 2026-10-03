James Webb показав наслідки космічних катастроф, що руйнують цілі планети

Космічний телескоп James Webb допоміг астрономам визначити, якими бувають гігантські зіткнення у молодих зоряних системах. За складом космічного пилу вчені змогли відрізнити удари між тілами розміром із Марс від менш потужних зіткнень об’єктів масштабу Місяця

Про результати 1 жовтня повідомили NASA та ESA/Webb. Дослідження опубліковане в The Astrophysical Journal.

Команда під керівництвом Кейт Су зі Space Science Institute вивчила так звані екстремальні уламкові диски — системи з аномально великою кількістю теплого пилу поблизу молодих зір. Такі структури виникають після особливо сильних зіткнень між великими небесними тілами.

Загалом дослідники проаналізували 21 зоряну систему, використавши дані James Webb та архівні спостереження телескопа Spitzer. Головною підказкою став мінеральний склад пилу.

Приблизно третина досліджених дисків містила велику кількість кремнезему. За словами науковців, він може утворюватися під час надзвичайно потужних зіткнень тіл розміром приблизно з Марс, коли частина породи нагрівається настільки сильно, що фактично випаровується.

В інших системах кремнезему було значно менше. Це може свідчити про слабші або ковзні удари між об’єктами розміром приблизно з Місяць. При цьому багаті на кремнезем диски виявили лише біля зір молодших за 300 млн років, що вказує на особливо бурхливий етап формування планет.

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Відкриття допомагає краще зрозуміти й історію Землі. За основною гіпотезою, близько 4,5 млрд років тому молода Земля зіткнулася з протопланетою Тейя, приблизно співмірною з Марсом. Частина викинутої під час удару речовини згодом могла сформувати Місяць. Тепер James Webb фактично дозволяє шукати сліди подібних подій в інших зоряних системах.

Українські науковці також працюють із даними сучасних космічних телескопів та досліджують еволюцію зір і планетних систем. Зокрема, астрофізикиня Головної астрономічної обсерваторії НАН України Олена Компанієць розповідала про навчання роботі з даними James Webb. Водночас інформації про участь українських учених саме в цьому дослідженні немає.

Редакція PSM звертає увагу, що James Webb не зафіксував самі зіткнення в момент удару. Вчені відновили їхній приблизний масштаб за інфрачервоними спектрами пилу — своєрідними мінеральними «відбитками», які залишають після себе космічні катастрофи.

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