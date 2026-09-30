Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Сонячний шторм у лабораторії: вчені розкрили механізм магнітних бур

30.09.2026 17:50
Микола Деркач

Японські вчені відтворили в лабораторії один із ключових процесів, який стоїть за сонячними спалахами та збуреннями магнітосфери Землі. Для цього дослідники з Kyushu University використали потужні лазери та створили дві хмари плазми з власними магнітними полями

Сонячний шторм у лабораторії: вчені розкрили механізм магнітних бур

Фото: chatgpt.com

Йдеться про магнітне перез’єднання — процес, під час якого силові лінії магнітного поля різко перебудовуються та вивільняють накопичену енергію.

У космосі цей механізм відбувається, зокрема, під час сонячних спалахів і в магнітосфері Землі. Саме він може спричиняти швидке прискорення частинок та передачу великої кількості енергії, що зрештою впливає на космічну погоду.

Щоб дослідити процес у контрольованих умовах, команда використала лазер Gekko-XII в Osaka University. Потужні імпульси спрямували на дві ділянки вуглецевої мішені. У результаті виникли дві плазмові хмари, які розширювалися, зіткнулися одна з одною і запустили магнітне перез’єднання. 

Науковці спеціально змінювали відстань між лазерними імпульсами, щоб отримати різні густини плазми та конфігурації магнітного поля.

Читайте також: Головний біль чи проблеми з GPS: на що магнітні бурі реально впливають

Найцікавіше з’ясувалося після формування так званого струмового шару — вузької області, де відбувається перебудова поля. Незважаючи на суттєво різні початкові умови та час початку процесу, швидкість магнітного перез’єднання залишалася дуже схожою. 

За словами дослідників, це свідчить, що швидкість вивільнення енергії визначається насамперед локальними фізичними процесами безпосередньо у зоні перез’єднання, а не лише загальними умовами плазми навколо неї.

Результати опублікували 8 вересня 2026 року в журналі Physical Review E. Вони можуть допомогти точніше моделювати сонячні спалахи та процеси в магнітосфері Землі. 

Редакція PSM звертає увагу, що дослідники не створювали повноцінну «магнітну бурю» в лабораторії. Їм вдалося відтворити фундаментальний фізичний механізм, який бере участь у формуванні космічної погоди. Краще розуміння цього процесу в перспективі може покращити моделі прогнозування геомагнітних збурень, важливих для супутників, зв’язку та енергосистем.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

Земні мікроорганізми змогли вижити в умовах океану супутника Сатурна

Місячний пил хочуть перетворити на паливо для космічних апаратів

Планета, де шукали життя, поставила вчених у глухий кут

Джерела: EurekAlert.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Учені знайшли першу «зворотну» планету біля маленької зірки 30.09.2026

Учені знайшли першу «зворотну» планету біля маленької зірки
Дефекти зробили батареї кращими: вчені прискорили рух літію втричі 30.09.2026

Дефекти зробили батареї кращими: вчені прискорили рух літію втричі
Що приховує лід Гренландії: вчені зробили нові відкриття 30.09.2026

Що приховує лід Гренландії: вчені зробили нові відкриття
Головний біль чи проблеми з GPS: на що магнітні бурі реально впливають 29.09.2026

Головний біль чи проблеми з GPS: на що магнітні бурі реально впливають
Земні мікроорганізми змогли вижити в умовах океану супутника Сатурна 29.09.2026

Земні мікроорганізми змогли вижити в умовах океану супутника Сатурна
Місячний пил хочуть перетворити на паливо для космічних апаратів 29.09.2026

Місячний пил хочуть перетворити на паливо для космічних апаратів

Вибір редакції
Всі
Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

 Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії
ТОП статей 21.09.2026

Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії

Останні новини
Сьогодні  20:30

OpenAI представила dots — ШІ-агентів, які можуть працювати цілодобово

 Сьогодні  19:50

Учені знайшли першу «зворотну» планету біля маленької зірки

 Сьогодні  19:30

Стратегія 2027: фінансові лідери обговорять план дій для українського бізнесу

 Сьогодні  19:10

НБУ позбавив фінкомпанію ліцензії

 Сьогодні  18:30

Скільки Україна втрачає за кожну годину повітряної тривоги

 Сьогодні  18:00

Як завойовувати увагу, будувати репутацію та працювати з аудиторією: як пройшов Тотальний PR марафон 2026

 Сьогодні  17:50

Сонячний шторм у лабораторії: вчені розкрили механізм магнітних бур

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image