Сонячний шторм у лабораторії: вчені розкрили механізм магнітних бур

Японські вчені відтворили в лабораторії один із ключових процесів, який стоїть за сонячними спалахами та збуреннями магнітосфери Землі. Для цього дослідники з Kyushu University використали потужні лазери та створили дві хмари плазми з власними магнітними полями

Йдеться про магнітне перез’єднання — процес, під час якого силові лінії магнітного поля різко перебудовуються та вивільняють накопичену енергію.

У космосі цей механізм відбувається, зокрема, під час сонячних спалахів і в магнітосфері Землі. Саме він може спричиняти швидке прискорення частинок та передачу великої кількості енергії, що зрештою впливає на космічну погоду.

Щоб дослідити процес у контрольованих умовах, команда використала лазер Gekko-XII в Osaka University. Потужні імпульси спрямували на дві ділянки вуглецевої мішені. У результаті виникли дві плазмові хмари, які розширювалися, зіткнулися одна з одною і запустили магнітне перез’єднання.

Науковці спеціально змінювали відстань між лазерними імпульсами, щоб отримати різні густини плазми та конфігурації магнітного поля.

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Найцікавіше з’ясувалося після формування так званого струмового шару — вузької області, де відбувається перебудова поля. Незважаючи на суттєво різні початкові умови та час початку процесу, швидкість магнітного перез’єднання залишалася дуже схожою.

За словами дослідників, це свідчить, що швидкість вивільнення енергії визначається насамперед локальними фізичними процесами безпосередньо у зоні перез’єднання, а не лише загальними умовами плазми навколо неї.

Результати опублікували 8 вересня 2026 року в журналі Physical Review E. Вони можуть допомогти точніше моделювати сонячні спалахи та процеси в магнітосфері Землі.

Редакція PSM звертає увагу, що дослідники не створювали повноцінну «магнітну бурю» в лабораторії. Їм вдалося відтворити фундаментальний фізичний механізм, який бере участь у формуванні космічної погоди. Краще розуміння цього процесу в перспективі може покращити моделі прогнозування геомагнітних збурень, важливих для супутників, зв’язку та енергосистем.

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Джерела: EurekAlert.