Як завойовувати увагу, будувати репутацію та працювати з аудиторією: як пройшов Тотальний PR марафон 2026

Що запам’яталося на Тотальному PR марафоні 2026 та які ідеї варто взяти в роботу? Зібрали головне з виступів і дискусій

25 вересня у Києві Тотальний PR марафон 2026 від топового медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ зібрав понад 600 профі з PR та комунікацій, бренд-лідерів та креативників на цілий день нон-стоп лекцій від топів ринку. Говорили про «тотальність» піару: CEO, продукт, HR, партнерства, репутація, кризи, медіа, ком’юніті, ШІ — PR сьогодні всюди, де бізнес взаємодіє з людьми, ухвалює рішення та виходить у публічне поле. Перебігом насиченої програми марафону опікувалася Каріна Шевченко, журналістка, телеведуча телеканалу «Ми-Україна+».

Про зміни у медіаспоживанні українців у 2026 році, перетікання аудиторії між різними каналами та зміни у споживанні традиційних медіа розповіла Євгенія Близнюк (Gradus).

Кілька секунд контакту із зовнішньою рекламою можуть перетворитися на реальну увагу до бренду: про роль контексту та креативу в ефективності OOH-комунікації говорив Віктор Іванченко (Megapolis+).

Як через колаборації брендів, культурні сенси та роботу з амбасадорами перетворити тему незалежності на конкретну дію та залучення аудиторії на прикладі проєкту «Покоління 91» показала Ксенія Сікорська (ПУМБ).

Бренд сьогодні може продовжувати жити у контенті, який створює сама аудиторія, навіть якщо компанія не контролює цей контент: про роботу з фейками, креаторами та співучасть аудиторії розповів Сергій Костя (Bolt).

Під час панельної дискусії «Репутаційний імунітет: як будувати та зберегти те, що важко відновити» Ілона Станкевич (Міністерство молоді та спорту України), Оксана Мороз («Як не стати овочем»), Уляна Колодій (u.comms), Вікторія Ілінська (Філіп Морріс Україна), Юла (YULA Company) та Ярина Скороход (ДТЕК) за модерації Олени Цинтили («Ми — Україна») обговорили, як формується репутація бізнесу, державних інституцій і публічних людей, хто впливає на неї та чому під час кризи важливими стають не лише комунікації, а й конкретні дії.

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Катерина Співакова (L’Oréal Україна) розповіла, як L’Oréal посилює сприйняття бренду як технологічного інноватора — через розвиток власних ШІ-рішень, роботу зі стартапами, наукові ініціативи та проєкти для жінок і дівчат у науці.

Телеведучий та громадський діяч Олександр Педан порушив важливу тему комунікацій як інструменту соціальної інтеграції та поділився досвідом, як документальна історія про військовослужбовців і ветеранів переросла у спільноту «Друге дихання».

Для українського Defense Tech міжнародна репутація потребує контрольованої публічності, роботи з різними стейкхолдерами та чітких репутаційних сигналів — про це йшлося у виступі Юлії Петрик (Calibrated).

Під час панельної дискусії «Комунікації CEO: особистий бренд керівника рятує чи топить бізнес?» Оксана Стехіна (dentsu Ukraine), Олена Зубарева (TERWIN), Анна Давиденко (Let Them See, «Не під запис»), Оксана Бєляєва (OMD Optimum Media Ukraine) та Борис Цомая (РІЕЛ) обговорили, коли публічність CEO підсилює бізнес, де проходить межа між особистим і професійним та як особистий бренд керівника має працювати на цілі компанії. «Заберіть у бізнесменів паролі від Threads» — запамʼятайте просту формулу.

Володимир Гайдаш («АрселорМіттал Кривий Ріг») запропонував нове правило для українських комунікацій: говорити менше та вчасно відмовитися від красивого інфоприводу.

Про особливості комунікацій військового підрозділу та про те, чому звичні маркетингові моделі не завжди працюють у військовому середовищі, розказав Олександр Клевецький (12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ).

Під час панельної дискусії «Етика, кризи і сенситивність: як говорити про складне хоч у бізнесі, хоч у державі» Олена Осипчук (SOCAR), Тетяна Кухоцька (ГО «Серце Азовсталі» та БО «Фонд Ріната Ахметова»), Олена Левандовська (Sensy buro), Яна Ляхович (1+1 media), Юлія Соцька (фонд «Діти Героїв») та Іван Пальчевський (Кабінет міністрів України) за модерації Ірини Метньової (Vandog Agency) говорили про межі комунікації чутливих тем, людську гідність, етику, емпатію та відповідальність за повідомлення під час криз.

PR без бренд-стратегії — гасіння пожеж. Він не може існувати окремо від продукту, бізнесу та маркетингу, а бренд-стратегія визначає місце бренду у свідомості аудиторії — про цей зв’язок поділилася Діана Кудашева (Taktika).

Олег Свищ (idealers, Badstreetboys) довів, що жарт теж може бути серйозним інструментом. Гумор як інструмент комунікації працює не лише заради розваги, а може привертати увагу, запускати дискусію та працювати на конкретну мету.

Під час панельної дискусії «Чи закінчилася ера залежності від медіа? Спільноти, подкасти та власні канали як нові джерела» Ольга Дівущак (Paint Digital Agency, Foundation Coffee Roasters), Микола Зирянов («Леви на джипі»), Катерина Машевська (Українська Прем’єр-Ліга) та Владислав Ковтун (Міністерство молоді та спорту України) за модерації Тетяни Шерман (Academy DTEK) обговорили, як брендам розвивати власні канали та спільноти, працювати з аудиторією напряму та водночас використовувати можливості традиційних медіа.

Завершився Тотальний PR марафон 2026 церемонією нагородження переможців Конкурсу PR-кейсів. На сцені відзначили команди та проєкти, які показали, як сьогодні працює PR — через сильні ідеї, точні рішення та здатність говорити з аудиторією там, де вона справді є.

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Важливою частиною Тотального PR марафону став благодійний збір на підтримку Батальйону безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади. Маємо 32 000 грн на закупівлю п’яти Starlink Mini, необхідних для стабільного зв’язку під час виконання бойових завдань

Тотальний PR марафон 2026 проілюстрував, що PR та комунікації давно вийшли за межі професії та окремої функції бізнесу. Вони впливають на рішення, довіру, суспільні процеси і те, якою буде країна, у якій ми живемо завтра.

Організатори — бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та MMR — вдячні генеральному партнеру ПУМБ, генеральному медіапартнеру «Ми-Украіна+», та головному партнеру TEVA.

А також партнерам заходу: AB InBev Efes Ukraine, Motorola, гостинному партнеру DTEK Academy, кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру «Моршинська», солодкому партнеру ALVIVA GROUP, алкогольному партнеру AZNAURI.

Медіапартнерам: «Ми – Україна», «1+1 media», рекламний холдинг «Мегаполіс+», «КИЇВ 24», Live Marketing, Infovision, медійний холдинг «Апостроф», Mediafusion, trueua, ВС Медіа, HiTech Expert, Kyiv1, Logist.fm, CIAU, «Комерсант Український», «Ділова столиця», Burda media Ukraine, Payspace Magazine, Главком, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua, 44.ua, «Перший бізнесовий», Mind.ua, mc.today, speka.ua, Ant Media, The Page, Vector, InVenture, HR Liga, «Економічні новини», «Експерт», Європейська Бізнес Асоціація .

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