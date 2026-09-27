Названо найбільші джерела фінансування бюджету України у 2026

Станом на 25 серпня 2026 року Україна залучила $38,3 млрд для фінансування державного бюджету. Найбільші обсяги надійшли від Європейського Союзу, у межах механізму ERA та через внутрішні державні облігації

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Відомство зазначає, що основними джерелами фінансування держбюджету залишаються військові облігації, кредити міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

Найбільшим джерелом фінансування у 2026 році став Європейський Союз — $16,369 млрд. Із цієї суми $9,521 млрд припадає на Ukraine Support Loan, а ще $6,848 млрд — на грантове фінансування.

Другим за обсягом джерелом стали кредити ERA — $9,712 млрд. Йдеться про механізм Extraordinary Revenue Acceleration, у межах якого країни G7 надають Україні кредити, погашення яких передбачається за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Ще $7,820 млрд бюджет залучив через ОВДП, включно з військовими облігаціями. Таким чином, внутрішні державні запозичення залишаються одним із трьох найбільших джерел фінансування.

Також Україна отримала $2,204 млрд від МВФ, $907 млн від Японії, $798 млн від Великої Британії, $272 млн від Швеції та $200 млн від Норвегії. Від Банку розвитку Ради Європи надійшло $33 млн, від Світового банку — $15 млн.

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Окремо Мінфін наводить накопичені обсяги міжнародної підтримки за 2022-2026 роки. За цей період Україна отримала від партнерів $198,124 млрд. Найбільші обсяги припадають на ЄС — $73,304 млрд, кредити ERA — $48,651 млрд та США — $30,240 млрд.

Для порівняння, у 2024 році загальний обсяг фінансування загального фонду держбюджету становив $57,479 млрд. Тоді найбільшими джерелами були ЄС — $17,326 млрд, ОВДП — $15,816 млрд та США — $8,314 млрд.

Редакція PSM звертає увагу, що у 2026 році структура бюджетного фінансування помітно змінилася: поряд із підтримкою ЄС та внутрішніми запозиченнями одним із ключових джерел стали кредити ERA, пов’язані з доходами від заморожених російських активів. Водночас міжнародна фінансова підтримка залишається критично важливою для покриття бюджетних потреб України в умовах повномасштабної війни.

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