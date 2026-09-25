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Кійосакі розповів, який актив вважає найціннішим

25.09.2026 16:00
Микола Деркач

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі знову заговорив про гроші, багатство та фінансові звички. Цього разу інвестор назвав актив, який, на його думку, може бути ціннішим за золото, нерухомість чи Біткоїн. І коштує він рівно нуль

Кійосакі розповів, який актив вважає найціннішим

Фото: pngwing.com, freepik.com

23 вересня Кійосакі опублікував у X новий допис, у якому заявив, що головний актив людини — її слова та спосіб мислення.

За його словами, те, як людина говорить про гроші, з часом формує її фінансову поведінку. Саме тому фрази на кшталт «Я не можу собі цього дозволити», «Я спробую» або «Багаті — жадібні» він називає небезпечними установками.

Кійосакі також вкотре пояснив, чим, на його думку, відрізняються фінансові звички бідних, середнього класу та багатих.

Перші, за його словами, здобувають освіту, знаходять роботу і живуть на зарплату. Такий дохід він вважає найменш вигідним, зокрема через податки.

Середній клас також працює, але паралельно інвестує та накопичує капітал через різні фінансові інструменти. Проте й цей тип доходу Кійосакі оцінює критично.

Натомість багаті, як стверджує автор, намагаються будувати систему так, щоб гроші надходили від активів — нерухомості, бізнесу, інвестицій та інших джерел пасивного доходу.

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Сам Кійосакі давно дотримується саме такого підходу. Він активно інвестує в нерухомість, золото, срібло та криптовалюти, серед яких Біткоїн і Ethereum.

Окрема частина його стратегії — борги. Кійосакі неодноразово заявляв, що має близько $1,2 млрд боргових зобов’язань, але не вважає це проблемою.

Навпаки, він розглядає позикові кошти як інструмент для купівлі активів, здатних приносити дохід.

Подібний підхід нагадує стратегію Buy, Borrow, Die, популярну серед найбагатших американців. Її суть проста: замість продажу активів і сплати податків із прибутку власник бере кредити під їх заставу та використовує ці гроші для фінансування витрат.

На тлі постійних попереджень про можливу фінансову кризу Кійосакі продовжує закликати інвесторів робити ставку не лише на традиційні активи, а й на золото, срібло та Біткоїн.

Редакція PSM звертає увагу, що погляди Роберта Кійосакі є його особистою позицією і не є інвестиційною рекомендацією. Пасивний дохід, кредити та інвестиції також не звільняють автоматично від податків — усе залежить від конкретного активу та законодавства країни.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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