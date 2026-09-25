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Чи чекати магнітних бур та сонячних спалахів на цих вихідних

25.09.2026 14:50
Микола Деркач

Наприкінці робочого тижня Земля пережила період підвищеної геомагнітної активності, який місцями сягав рівня слабкої магнітної бурі. Однак уже на вихідних, 26-27 вересня, ситуація має стати спокійнішою, хоча окремі короткочасні збурення все ще можливі

Чи чекати магнітних бур та сонячних спалахів на цих вихідних

Фото: chatgpt.com

За актуальним прогнозом NOAA Space Weather Prediction Center, 26 вересня максимальний трьохгодинний планетарний К-індекс (Kp) очікується приблизно на рівні 3,7 (за дев’ятибальною шкалою). Це відповідає нестабільному або активному геомагнітному полю, але залишається нижче порога магнітної бурі, який починається з Kp 5.

Основною причиною підвищеної активності залишається швидкий потік сонячного вітру з корональних дір. Фахівці очікують, що його вплив поступово слабшатиме, тому протягом суботи геомагнітна обстановка здебільшого буде спокійною або помірно збуреною.

Водночас британський Met Office дає дещо обережніший прогноз. Фахівці допускають окремі періоди слабкої магнітної бурі рівня G1 з Kp 5 як у суботу, так і в неділю, 27 вересня. Причиною можуть стати залишкові потоки швидкого сонячного вітру та нове посилення від наступної корональної діри.

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Щодо сонячних спалахів, ситуація наразі залишається відносно спокійною. За даними прогнозу сонячної активності, на Сонці можливі переважно спалахи класу C, тоді як імовірність потужніших спалахів класу M залишається невисокою. Ризик найсильніших спалахів класу X оцінюється як мінімальний.

Також на вихідних не очікується значних сонячних радіаційних штормів. За даними Solar Influences Data Analysis Center, ситуація може змінитися у разі появи нових активних областей на Сонці або корональних викидів маси, спрямованих у бік Землі.

Редакція PSM звертає увагу, що прогнози космічної погоди можуть швидко змінюватися. Якщо на Сонці станеться потужний спалах або буде зафіксований новий викид плазми у напрямку Землі, рівень геомагнітної активності на вихідних можуть переглянути у бік підвищення.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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