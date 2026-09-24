Люди вперше отримали радіосигнал із далекої планети

Дослідники повідомили про перше пряме виявлення радіовипромінювання від планети за межами Сонячної системи. Сигнали дозволили оцінити її надзвичайно потужне магнітне поле

Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому на arXiv, яке підготувала команда Центру астрофізики Гарвардського університету та Смітсонівської установи спільно з Університетом Орегону.

Джерелом випромінювання стала Бета Живописця b — молода планета-гігант, маса якої приблизно у 12 разів перевищує масу Юпітера. Для спостережень науковці використали радіотелескоп MeerKAT у Південній Африці.

Під час чотирьох сеансів у 2025-2026 роках команда зафіксувала короткі повторювані радіоспалахи та слабше постійне випромінювання. Порівнявши положення джерела з точними небесними орієнтирами, дослідники встановили, що сигнали надходять саме від планети. Раніше у подібних спостереженнях не вдавалося однозначно відокремити планетне радіовипромінювання від зоряного.

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Автори пов’язують спалахи з рухом електронів у магнітному полі та процесами, які створюють полярні сяйва. За частотою випромінювання вони оцінили силу магнітного поля в зоні його виникнення: щонайменше 1,25 кілогауса.

За висновком команди, це перша пряма оцінка сили магнітного поля екзопланети таким методом. Вона дає змогу перевіряти уявлення про внутрішню будову далеких світів і механізми утворення їхніх магнітних полів.

Як пояснює ScienceAlert, виявлені сигнали мають природне пояснення і не свідчать про спробу позаземної цивілізації встановити контакт. Планета обертається навколо своєї осі лише за 8-9 годин, і це швидке обертання може забезпечувати енергією процеси, що породжують радіоспалахи.

Редакція PSM звертає увагу, що головне значення роботи — можливість досліджувати магнітні поля планет, до яких людство не може відправити вимірювальні прилади. Водночас результати поки представлені у вигляді препринту: дослідження ще не опубліковане в рецензованому науковому журналі.

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