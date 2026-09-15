Сонячні спалахи та магнітні бурі: чого очікувати цього тижня

Початок тижня може виявитися неспокійним для магнітосфери Землі. Найбільше зростання геомагнітної активності очікується 15-17 вересня, а вже ближче до вихідних ситуація має суттєво стабілізуватися

За даними Meteoagent, 15 вересня K-індекс прогнозується на рівні близько 4,7 — це підвищена геомагнітна активність, яка ще перебуває нижче порога повноцінної магнітної бурі. Аналогічне значення очікується 16 вересня, тоді як 17-го показник може знизитися приблизно до 3,7. Сонячна активність станом на 15 вересня залишається невисокою — сервіс фіксує спалах класу B4, а резонанс Шумана перебуває у межах нормальних значень.

Водночас свіжий прогноз Центру прогнозування космічної погоди NOAA допускає активніший сценарій. За оцінкою від 14 вересня, максимальний Kp може становити 4 у вівторок, 5 у середу та четвер, тобто 16-17 вересня можливий вихід на рівень слабкої магнітної бурі G1. З 18 вересня активність має послабитися: NOAA прогнозує Kp 3 у п’ятницю і близько 2 протягом 19-21 вересня.

Британський Met Office також попереджає, що найбільш напруженим днем може стати 16 вересня. На Землю здатні вплинути швидкі потоки сонячного вітру, а також ковзні удари від корональних викидів маси. Фахівці вважають бурю рівня G1 імовірною, допускають G2 і навіть невелику ймовірність короткочасного посилення до G3. 17 вересня ризик бурі збережеться, однак поступово почне зменшуватися.

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При цьому саме Сонце зараз поводиться відносно спокійно. За оцінкою Met Office, сонячна активність залишається дуже низькою: видимі групи сонячних плям мають переважно просту та стабільну магнітну структуру. Основним фактором найближчих геомагнітних збурень є не потужні нові спалахи, а потоки сонячного вітру та можливий вплив корональних викидів маси.

Отже, найбільш неспокійний період тижня очікується 15-17 вересня, після чого магнітосфера має повернутися до спокійнішого стану. На вихідних, за нинішнім прогнозом, суттєвих магнітних бур не передбачається.

Редакція PSM звертає увагу, що прогноз космічної погоди може змінюватися навіть протягом кількох годин. Особливо складно заздалегідь визначити силу впливу коронального викиду маси: вона значною мірою залежить від параметрів плазми та орієнтації магнітного поля в момент, коли потік досягне Землі. Тому найбільш точна оцінка ситуації на 16-17 вересня з’явиться вже ближче до фактичного приходу сонячної речовини.

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