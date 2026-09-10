Учені знайшли на Марсі загадкові отвори невідомого походження

Марсохід NASA Curiosity виявив на поверхні Марса незвичайні дрібні заглиблення, природу яких дослідники поки не можуть точно пояснити

Знахідку зробили під час руху марсохода через Valle Grande — широку долину в районі гори Шарп, що розташована в центрі кратера Гейл. Curiosity вже 14 років досліджує цю місцевість і за цей час неодноразово знаходив геологічні структури, які допомагають відновити історію Червоної планети.

Отвори та ямки на Марсі самі по собі не є чимось незвичайним. Їх можуть залишати удари метеоритів, ерозія або руйнування гірських порід. Однак нові заглиблення відрізняються від типових утворень, які вчені спостерігали раніше.

Вони дуже неглибокі, але при цьому мають відносно велику ширину. Крім того, поблизу немає камінців або мінеральних включень, випадіння яких могло б пояснити їх появу.

Зазвичай невеликі порожнини в породі утворюються саме таким чином: тверді мінерали довше протистоять руйнуванню, а після їх випадіння залишаються невеликі отвори. У випадку з новою знахідкою ця версія поки не підтверджується.

Щоб розібратися в походженні заглиблень, команда Curiosity провела додаткову зйомку. Камера MAHLI зробила детальні фотографії з близької відстані, а система Mastcam отримала стереозображення навколишньої поверхні.

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На їх основі вчені зможуть створити тривимірну модель місцевості, визначити точну форму і глибину отворів та порівняти їх з іншими структурами на Марсі.

Цікаво, що Curiosity зараз рухається через відносно нову ділянку гори Шарп. Тут марсохід досліджує шари порід, багатих на сульфати. Їхній склад і структура змінюються у міру підйому, що може вказувати на різні умови, які існували на Марсі мільярди років тому.

Наприкінці серпня 2026 року Curiosity досяг важливої позначки — з початку підйому він набрав 1000 метрів висоти. Саме поступове вивчення шарів гори Шарп дозволяє дослідникам простежувати, як планета переходила від більш вологого середовища до сучасного сухого стану.

Поки що вчені розглядають кілька можливих пояснень появи отворів. Вони можуть бути результатом незвичного процесу ерозії, особливостей самої породи або ще невідомого геологічного механізму.

На думку редакції PSM, ця знахідка цікава не стільки самими отворами, скільки тим, що вони можуть розповісти про процеси, які формували поверхню Марса. Навіть після багатьох років досліджень планета продовжує підкидати вченим нові загадки, а кожна з них допомагає точніше відновити її геологічне минуле.

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Джерело: ScienceAlert.