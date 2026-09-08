Як сформувався Місяць: вчені опублікували нову теорію

Місяць міг виникнути не протягом тривалого періоду, а лише за кілька годин після гігантського зіткнення молодої Землі з протопланетою розміром із Марс. Нове комп’ютерне моделювання показало, що ключову роль у цьому процесі могла відіграти температура небесних тіл

Близько 4,5 млрд років тому Земля пережила одну з наймасштабніших подій у своїй історії — зіткнення з протопланетою Тейя, яка за розмірами могла бути співставною з Марсом. Саме ця катастрофа вважається основним поясненням появи Місяця.

Однак нове дослідження припускає, що супутник Землі міг сформуватися значно швидше, ніж вважалося раніше — приблизно за п’ять годин після удару. До такого висновку дійшла команда під керівництвом Адіни Дентон із Southwest Research Institute (SwRI).

Що змінили вчені у моделюванні

Теорія гігантського зіткнення існує вже десятиліттями. Згідно з нею, удар Тейї об молоду Землю викинув величезну кількість речовини на орбіту. З цього матеріалу згодом і утворився Місяць.

У нових симуляціях дослідники врахували фактор, якому раніше приділяли значно менше уваги, — міцність і геологічні властивості матеріалу залежно від його температури.

Молоді планети після формування залишалися дуже гарячими всередині. А гарячий матеріал поводиться інакше під час удару, ніж холодніший та міцніший. Через це температура Землі й Тейї могла безпосередньо визначати, що сталося після їхнього зіткнення.

Також читайте:7 країн, де людство зможе пережити глобальну катастрофу

Комп’ютерні моделі продемонстрували різні сценарії. В одних випадках навколо Землі виникав диск уламків, з якого Місяць поступово формувався протягом певного часу. В інших умовах симуляція вже приблизно через п’ять годин показувала практично сформований супутник.

Що це може розповісти про історію Землі

Температура протопланет безпосередньо пов’язана з їхнім віком: після формування вони поступово охолоджувалися. Тому нова модель потенційно дозволяє точніше оцінити, коли саме відбулося зіткнення Землі з Тейєю.

Крім того, різні сценарії можуть допомогти пояснити склад Місяця. За результатами моделювання значна частина його речовини могла походити з мантії Тейї, хоча між складом Землі та Місяця існує чимало подібностей, які вчені досі намагаються остаточно пояснити.

Дослідження опубліковане в The Astrophysical Journal Letters. Автори наголошують, що врахування температури та міцності матеріалу може суттєво змінити наше уявлення про процес формування системи Земля — Місяць.

Редакція PSM звертає увагу, що результати важливі не лише для реконструкції далекого минулого Землі, а й для сучасних програм дослідження Місяця. Для України ця тема також має практичний вимір: наша країна є учасницею Artemis Accords, а NASA та Державне космічне агентство України раніше окремо визначали місячні комунікації, наукові й технологічні дослідження серед потенційних напрямів співпраці.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені переглядають популярну теорію походження життя на Землі

Інженер запропонував підірвати ядерний заряд під океаном заради клімату

Супер-Ель-Ніньйо може сформуватися вже цієї осені: чим це загрожує

Джерела: Space.com; Southwest Research Institute.