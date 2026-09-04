Супер-Ель-Ніньйо може сформуватися вже цієї осені: чим це загрожує

У Тихому океані вже сформувалося Ель-Ніньйо, і найближчими місяцями воно може суттєво посилитися. За оцінкою Національної метеорологічної служби США, ймовірність дуже сильного Ель-Ніньйо у період із вересня до січня становить щонайменше 90%

Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, пов’язане з аномальним потеплінням поверхневих вод центральної та східної частини Тихого океану. Воно впливає на атмосферну циркуляцію, змінює напрямки вітрів і може перебудовувати погодні сценарії у різних частинах світу.

Зараз деякі кліматичні моделі допускають, що до жовтня температура поверхні океану в ключових районах може перевищити сезонну норму більш ніж на 2,5°C. У такому разі йтиметься вже про так зване супер-Ель-Ніньйо — одну з найсильніших фаз цього явища.

Кліматологи попереджають, що дуже сильне Ель-Ніньйо може посилити ризики екстремальної погоди. Йдеться про сильніші посухи в одних регіонах, інтенсивні опади та повені в інших, а також нові температурні рекорди.

Окрему увагу науковці звертають на те, що Ель-Ніньйо цього разу накладається на довгострокове глобальне потепління. Це може підвищити ймовірність рекордно високих середніх температур у 2026–2027 роках.

Також читайте: Учені створили ядерну батарею, яка може працювати тисячі років

Вплив явища буде різним залежно від регіону. Наприклад, у США Ель-Ніньйо часто приносить більше опадів на південь і схід країни, тоді як у районі Великих озер може встановлюватися сухіша погода.

У літній сезон Ель-Ніньйо також здатне пригнічувати формування атлантичних ураганів. Натомість узимку струменева течія в атмосфері часто зміщується на південь, спрямовуючи більше штормів і опадів у бік Каліфорнії та Аризони.

Водночас сильне Ель-Ніньйо не означає, що кожен регіон обов’язково зіткнеться з катастрофічними наслідками. Йдеться насамперед про підвищення ймовірності аномальної погоди та зміщення звичних сезонних моделей.

На думку редакції PSM, головна небезпека нинішнього Ель-Ніньйо полягає не лише в силі самого явища, а в тому, що воно розвивається на тлі вже прогрітого клімату. Саме це поєднання може зробити погодні аномалії сильнішими та частішими. Тому найближчі місяці покажуть, чи стане нинішній цикл одним із найпотужніших за останні десятиліття.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Світ скоро перевищить межу глобального потепління — ООН

Учені розробили нову цинк-йодну батарею

Науковці знайшли у Всесвіті аномалію, пов’язану з чорними дірами

Джерело: MarthaStewart.