Світ скоро перевищить межу глобального потепління — ООН

Світ уже найближчими роками перевищить межу глобального потепління у 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Про це йдеться у новому звіті Програми ООН з навколишнього середовища

Раніше саме 1,5°C вважали ключовою межею, яку людству ще можна було не перетнути. Тепер ООН фактично визнає, що цього уникнути вже не вдасться, і пропонує іншу стратегію: максимально обмежити подальше зростання температури, а потім поступово повернути її нижче цього рівня.

За оцінками науковців, зараз глобальна температура вже приблизно на 1,4°C перевищує доіндустріальний рівень. Ідеться про довгострокове середнє значення, а не про окремий рекордно теплий рік.

У найбільш оптимістичному сценарії потепління може досягти піку приблизно на рівні 1,8°C до середини століття, якщо країни суттєво посилять кліматичну політику. За нинішнього курсу держав температура до кінця століття може зрости приблизно на 2,6°C.

Саме тому новий підхід ООН передбачає так зване тимчасове перевищення, або overshoot. Температура спочатку підніметься вище 1,5°C, потім досягне піку, а після цього має поступово знижуватися.

Для цього країнам доведеться швидше скорочувати використання вугілля, нафти й газу, а також розвивати технології вилучення вуглекислого газу з атмосфери.

Водночас навіть за позитивного сценарію світ, ймовірно, проведе вище межі 1,5°C кілька десятиліть.

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Це означає вищі ризики екстремальної спеки, посух, повеней, підвищення рівня моря, втрат у сільському господарстві та дефіциту води. У звіті також попереджають про можливі точки неповернення — процеси, які можуть стати незворотними.

Серед них — масштабне танення льодовикових щитів Гренландії та Західної Антарктиди, деградація Амазонських лісів та серйозні зміни в системі атлантичних океанічних течій.

Науковці наголошують, що навіть після перевищення межі кожна десята градуса залишається важливою. Чим нижчим буде температурний пік і чим менше часу планета проведе вище 1,5°C, тим меншими будуть довгострокові наслідки.

На думку редакції PSM, головна зміна в новому підході ООН полягає не у відмові від цілі 1,5°C, а у визнанні того, що світ уже запізнився з її досягненням у звичному форматі. Тепер питання полягає не лише в тому, чи вдасться уникнути подальшого потепління, а й у тому, наскільки швидко країни зможуть обмежити його масштаб і скоротити період перебування у небезпечній температурній зоні.

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Джерело: NBC News.