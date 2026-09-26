Учені знайшли незвичайну молекулу в атмосфері екзопланети

Космічний телескоп James Webb допоміг виявити дисульфід вуглецю в атмосфері газового гіганта TOI-6894 b. Вчені не лише зафіксували незвичайну молекулу, а й з’ясували, як вона може утворюватися під дією світла зорі

Астрономи дослідили атмосферу екзопланети TOI-6894 b, розташованої приблизно за 241 світловий рік від Землі. За даними University of Chicago, спостереження за допомогою космічного телескопа James Webb показали присутність дисульфіду вуглецю — CS₂.

TOI-6894 b є газовим гігантом, який обертається навколо невеликого червоного карлика в сузір’ї Лева. Один оберт навколо своєї зорі планета здійснює лише за 3,4 земного дня. Її температура становить близько 400 К, тобто приблизно 127 °C, що робить її відносно прохолодною серед відомих газових гігантів.

Особливо цікавим стало не саме виявлення CS₂, а пояснення його походження. Дослідники побудували модель хімічних процесів в атмосфері планети. Виявилося, що джерелами вуглецю та сірки слугують метан і сірководень. Вище в атмосфері ультрафіолетове випромінювання зорі руйнує молекули S₂, вивільняючи атоми сірки, які зрештою беруть участь в утворенні CS₂.

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Як показує дослідження в Astrophysical Journal Letters, ця молекула може стати новим інструментом для вивчення вмісту сірки та хімічного складу прохолодних і помірно теплих газових планет. Раніше основними індикаторами сірки в атмосферах екзопланет були переважно SO₂ та H₂S.

Для України такі дослідження цікаві й у контексті розвитку астрономії та космічних наук: нові методи спектрального аналізу поступово дають змогу визначати склад світів, які неможливо дослідити безпосередньо.

Редакція PSM звертає увагу, що виявлення окремої молекули не свідчить про існування життя на TOI-6894 b. У цьому випадку CS₂ цікавить учених насамперед як хімічний маркер, який допомагає зрозуміти склад атмосфери, її еволюцію та механізми формування далеких планет.

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